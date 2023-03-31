Зеленский прокомментировал намерение России разместить ядерное оружие в Беларуси
- 31.03.2023, 21:23
- 2,328
Лукашенко уже не решает, какое оружие размещается на его территории.
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал намерение российского диктатора Владимира Путина разместить ядерное оружие в Беларуси, заявив, что оно является свидетельством того, что встреча Путина с лидером Китая Си Цзиньпином была неудачной.
«Сигнал о том, что Россия будет размещать ядерное оружие на территории Беларуси, будет свидетельствовать о неудачной встрече (президента РФ — ред.) с Китаем», — заявил Зеленский на пресс-конференции с президентом Молдовы и премьер-министрами Хорватии, Словении и Словакии в Киеве.
По словам президента Украины, это нужно Путину, чтобы показать определенную субъектность, которую Россия под его руководством полностью утратила.
Также, по словам Зеленского, российский диктатор хочет показать какие-то политические шаги и победы.
«На поле боя не смог этого сделать. И даже несмотря на то, что они (РФ – ред.) начали такую кровавую войну, совершенно понятно, чем она закончится. Вопрос в том, что он не жалеет наших людей и убивает их. Но он не считает и своих людей. Хотя это уже дела РФ», – сказал президент Украины.
Зеленский также заявил, что размещение Россией ядерного оружия в Беларуси свидетельствует о полной потере Александром Лукашенко какой-либо субъектности.
«Он уже не решает, какое оружие находится на его территории», - отметил президент Украины.