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Зеленский прокомментировал намерение России разместить ядерное оружие в Беларуси

  • 31.03.2023, 21:23
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Зеленский прокомментировал намерение России разместить ядерное оружие в Беларуси
Владимир Зеленский

Лукашенко уже не решает, какое оружие размещается на его территории.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал намерение российского диктатора Владимира Путина разместить ядерное оружие в Беларуси, заявив, что оно является свидетельством того, что встреча Путина с лидером Китая Си Цзиньпином была неудачной.

«Сигнал о том, что Россия будет размещать ядерное оружие на территории Беларуси, будет свидетельствовать о неудачной встрече (президента РФ — ред.) с Китаем», — заявил Зеленский на пресс-конференции с президентом Молдовы и премьер-министрами Хорватии, Словении и Словакии в Киеве.

По словам президента Украины, это нужно Путину, чтобы показать определенную субъектность, которую Россия под его руководством полностью утратила.

Также, по словам Зеленского, российский диктатор хочет показать какие-то политические шаги и победы.

«На поле боя не смог этого сделать. И даже несмотря на то, что они (РФ – ред.) начали такую кровавую войну, совершенно понятно, чем она закончится. Вопрос в том, что он не жалеет наших людей и убивает их. Но он не считает и своих людей. Хотя это уже дела РФ», – сказал президент Украины.

Зеленский также заявил, что размещение Россией ядерного оружия в Беларуси свидетельствует о полной потере Александром Лукашенко какой-либо субъектности.

«Он уже не решает, какое оружие находится на его территории», - отметил президент Украины.

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