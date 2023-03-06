Что сейчас происходит в белорусских обменниках? 6.03.2023, 15:20

Все банки выставили курс продажи евро дороже трех рублей.

Доллар и евро на этой неделе на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи продолжают дорожать. На этом фоне все банки выставили курс продажи евро выше 3 рублей. «Зеркало» посмотрело, что происходит на валютном рынке.

Выше всего курс продажи банками доллара — 2,855 рубля («Приорбанк»), а ниже всего — 2,825 рубля («Технобанк»).

Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в «Альфа Банк», «РРБ-Банк» — 2,824 рубля.

Самый высокий курс продажи банками евро — 3,06 рубля («Цептер Банк»), а ниже всего — в «Беларусбанк» (3 рубля).

Евро выгоднее всего сдавать в «БНБ-Банк», «БСБ Банк», «Паритетбанк», «Статусбанк» — 2,995 рубля.

Российский рубль банки принимают по 2,8 рубля за 100 российских рублей (только «Паритетбанк» — 2,7995 рубля).

Самый высокий курс продажи банками российского рубля — 3,842 рубля за 100 российских рублей («БСБ Банк»), а самый низкий — 3,76 рубля («Статусбанк»).

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