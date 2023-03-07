Почему Лукашенко слетел с катушек после визита в Китай 12 Владислав Гирман

7.03.2023, 19:50

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Диктатору действительно страшно.

7 марта Александр Лукашенко превзошел сам себя. В этот день в Минске была устроена церемония вручения различных государственных наград, однако, прежде всего, это был повод для белорусского диктатора пулеметом выдать порцию угроз и обвинений в адрес Украины.

Там и об атаке дроном на российский А-50 в Мачулищах, и о «принятом вызове», и о «Зеленском-гниде».

В частности, Лукашенко обстоятельно докладывал об уже задержанных 20 лицах, причастных к операции «ЦРУ и Украины» по повреждению летающего радара (последний на неопределенный срок тактически перегруппировался на ремонтную базу), обещал масштабные чистки в Беларуси, и очень переживал из-за вояжа бойцов из Российского добровольческого корпуса в Брянскую область. А вдобавок решил обозвать «гнидой» Владимира Зеленского, потому что он такой-сякой вроде как просит подписать пакт о ненападении, и одновременно засылает людей в Беларусь.

Эта имитация невинности («мы к ним со всей душой, а они…») – разумеется, рассчитана не на украинскую публику. Или на европейскую. И украинцы, и европейцы, и сам путинский дуче прекрасно понимают, что Беларусь под руководством Лукашенко принимает участие в войне против Украины, и разделяет ответственность за смерти и разрушения, что, конечно, никто самопровозглашенному президенту прощать не будет.

Нет, мы конечно в курсе, что Лукашенко – это хитрый автократ, постоянно использующий образ простого парня, правящего железной рукой и далекого от этикета и морали… Кстати, интересно, ощущает ли он еще, где кончается образ, а где начинается человек?

Тем не менее. 7 марта Лукашенко намолол столько глупостей и оскорблений, сколько раньше себе не позволял. Признак ли это того, что он «созрел» для прямого участия в российской войне против нас? Вряд ли. Тем более что сейчас наоборот фиксируется вывоз российских военных с полигонов Беларуси для дальнейшей утилизации в плодородной украинской почве.

Нет, здесь несколько иное. И ответ мы можем найти в недавних политических событиях с участием Лукашенко. Речь идет о его трехдневном государственном визите в Китай и на поклон к Си Цзиньпину, который длился с 28 февраля по 2 марта. То есть, за несколько дней до старта двух важных для Китая внутриполитических мероприятий, во время которых происходит консервация режима Си.

Таким, очевидно, и был расчет Лукашенко. Попытки втиснуть свое самопровозглашенно-президентское тело в повестку дня Си, «мирный план» которого в отношении Украины белорусский диктатор старательно нахваливал в Пекине.

В КНР Лукашенко пытался пробудить в Си ностальгию по тем временам, когда Беларусь и Китай были братья навеки, торговля и инвестиции росли, картофель «колосился». Однако сказка стремительно превратилась в психологический триллер с элементами ужастика, когда Лукашенко принял условия Путина предоставить свою территорию для вторжения в Украину. В этот день его ценность в глазах меркантильных китайцев снизилась до нуля.

С другой стороны, обнародованный международным консорциумом журналистов тайный документ Кремля об оккупации Беларуси до 2030 года. Де-факто оккупация уже, к сожалению, произошла. Но Москва предпочитает формализовать процесс, что, по всей вероятности, предполагает почетную или позорную пенсию для Лукашенко.

Чего тот, разумеется, очень хочет избежать. Для этого Минск некоторое время оставлял открытой узенькую лазейку на Запад. Но потом эту лазейку грубо завалили телом Владимира Макея. Остался единственный шанс – это продать душу Си, только бы тот спас не столько Беларусь, сколько режим Лукашенко от поглощения Россией.

Однако какую выгоду от этого получил бы Пекин? Беларусь, опять-таки, уже не являются воротами для Китая в Европу. Во-вторых, у Лукашенко почти нет контроля над страной, потому что там открыто верховодят россияне. А в третьих, есть этот план Кремля по оккупации Беларуси. Китайцы как настоящие торговцы все взвесили и поняли, что им совершенно невыгодно вкладывать кучу ресурсов в спасение рядового Саши от Путина.

Так что план «Б» Лукашенко тоже провалился. У него сейчас остался один единственный путь – убедить Путина в своей чрезвычайной лояльности. И так, понимая, что он, скорее всего, скоро уже не будет президентом. Самопровозглашенным, но все же президентом. Поэтому он стремится выторговать себе хотя бы губернаторство.

Пересидеть войну и надеяться, что после поражения России он исподтишка будет руководить Беларусью, бессмысленно.

И Лукашенко действительно страшно. Ведь бойцы РДК в Брянской области – это прецедент. Крайне опасный для него, потому что на стороне Украины воюют белорусы из полка имени Кастуся Калиновского, которые, как и РДК, прямо заявляют, что их цель – освобождение Беларуси от диктатуры Лукашенко.

Владислав Гирман, «ДС»

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