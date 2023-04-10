Названы продукты, помогающие сохранить молодость кожи 10.04.2023, 21:04

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Речь идет о продуктах с высоким содержанием антиоксидантов, коллагена и минералов.

Исследователи из Университета Эдинбурга заявили, что пробовать различные средства по уходу за кожей, конечно, никто не запрещает. Однако реальный способ сохранить кожу молодой и здоровой — сбалансированное питание. Где употребление богатой железом пищи, в частности, красного мяса, следует ограничить, передает Sun.

Упор следует сделать на пищу с высоким содержанием антиоксидантов, коллагена, минералов — того, что обладает противовоспалительными свойствами и способствует своевременному восстановлению важных процессов в организме. От чего зависит и состояние кожи.

Как пояснил доктор Рупи Ауйла, ежедневное употребление фруктов и овощей помогает справиться с воспалительным процессом и защищает клетки от старения.

- Чрезмерное количество гормонов роста в организме, которые могут ускорить процесс старения, уменьшает низкобелковая диета. В рационе должны быть жиры высокого качества (орехи и семена), еда с высоким содержанием клетчатки и цельные необработанные продукты, - отметил доктор.

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