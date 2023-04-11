Нельзя верить патологическому лжецу Лукашенко 6 Артем Черников

11.04.2023, 16:12

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Фото: Getty Images

Полное закрытие границ и новые санкции до ужаса пугают режим.

4 апреля стало известно об освобождении главы Союза поляков в Беларуси Анжелики Борис. Против нее также прекратили уголовное дело в связи с отсутствием состава преступления. Год за решеткой, а после еще один под домашним арестом и вдруг — внезапное освобождение по личному распоряжению диктатора. Но пока некоторые представители стран Запада надеются на изменение отношения властей Минска к полякам, у многих белорусов создается полное ощущение классического торга политическими заключенными со стороны Лукашенко в обмен на снятие санкций.

Безусловно, полное закрытие границ и новые санкции против режима в Беларуси до ужаса пугают Лукашенко и, возможно, этот шаг действительно подразумевает небольшое отступление. Но за этим действием прячется более мерзкая ситуация, которая полностью перекрывает «добрый поступок» со стороны лукашистов: в Беларуси началась мобилизация и стягивание техники к границам западных соседей.

В последние дни поступают сообщения из разных городов о вручении повесток. А некоторых военнообязанных забирали прямо с рабочих мест, не давая времени на сборы. Кроме того, необходимо быть осторожными с любыми заявлениями Лукашенко и его режима, поскольку они уже неоднократно доказали свою лживость и склонность к манипуляциям.

Вспомним только провокации на границе с Польшей и Литвой, когда белорусские власти разместили тысячи беженцев из разных стран вблизи границы, которых они подвергали давлению и угрозам, чтобы те не покидали зону размещения. Отмечу, что в это время российские войска заваливали белорусские военные полигоны техникой и солдатами, готовясь ка нападению на Украину.

Можно также вспомнить настоящий террористический акт, связанный с захватом самолета компании Ryanair, который был почему-то забыт. Тогда весь мир увидел, что имеет дело с безумным террористом, который с каждым днем становится все опаснее как для граждан Беларуси, так и для соседей. Таким образом, лукашисты наглядно демонстрируют, что они готовы использовать любые средства для достижения своих целей и не считаются с правами и интересами других стран и их граждан. Какие-либо диалоги с режимом Лукашенко возможны только при условии освобождения всех политических заключенных.

Необходимо быть очень осторожными при взаимодействии с режимом Лукашенко и учитывать его предыдущие действия. Пока не произойдут реальные политические перемены в Беларуси, нельзя доверять словам и действиям диктатора.

Артем Черников, специально для Telegram-канала «Баста!»

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