«Первое время у меня была эйфория, а потом появился синдром самозванки» 2.04.2023, 12:44

Белорусская айтишница честно рассказала о нелюбимой работе, которую не хочет терять из-за денег.

Татьяна – разработчица в крупной аутсорс-компании и известная фотографиня-блогерка c 80 тысячами подписчиков. Пришла в ИТ более 10 лет назад, всe это время работала в одной ИТ-компании, но считает, что как программистка ничего не добилась. А сейчас лишилась работы из-за кризиса – и переживает ещe сильнее.

По просьбе devbу.io она рассказала о нелюбимой работе, которая приносит деньги, но доводит до невроза, при этом терять еe не менее травматично.

«Вот есть люди, у которых нет слуха. А у меня такая история с программированием»

По образованию Татьяна – психолог, но в поисках занятия с более высокой оплатой труда перепробовала много подработок и в итоге устроилась HR-специалисткой в крупный аутсорс.

– Но часто слышала от коллег, что можно попробовать себя в программировании: ребята считали меня сообразительной. Во мне взыграли амбиции – и я пошла на курсы Java, участвовала в учебном проекте, где нас учили работать в команде по Scrum-методологии.

Мне очень повезло в своей же компании попасть на внутренний проект, где специалистам, которые хотели перейти в разработку, помогали доучиться, получить более глубокие знания по Java и даже потренироваться проходить интервью. Это был очень крутой проект и опыт. После него я почти сразу прошла собеседование и перешла из эйчаров в разработчицы.

Первое время у меня была эйфория от того, что у меня это получилось. Для меня это была крутая история успеха. Но чем больше я работала, чем глубже погружалась в программирование, чем сложнее становились задачи, тем понятнее мне становилось, что я слабая программистка.

У меня нет технического образования, да и моe мышление было устроено иначе, не как у инженеров, – мне было очень тяжело. Я так и не смогла преодолеть синдром самозванки: я видела, что ребята и девчонки вокруг сильнее.

Не понимая, как решить ту или иную задачу, я часто обращалась за помощью к коллегам. Я осознавала, что могу раздражать, ведь никто не обязан меня учить и делать за меня мою работу, – но я дико не дотягивала по своим техскилам. Со временем мне стало не просто неинтересно работать, но даже страшно. Я боялась каждой новой задачи, потому что понимала, что могу сама не справиться.

Мой муж тоже программист, мы учились вместе. И вот он как раз сильный разработчик – он кайфует от программирования. Он сидел со мной ночами, разбирал мои задачи, объяснял как мог. А у меня в голове как будто сквозняк: вот только что вроде бы поняла, как написать строку кода, а утром проснулась – и уже ничего не помню.

Я постоянно работала с чувством страха и беспомощности. Я просто откровенно ТУПАЯ. Вот есть люди, у которых нет слуха, например, – и делай с ними что хочешь, они все равно музыкантами не станут. А у меня такая история с программированием.

И понятно, когда не получается, ты чувствуешь себя беспомощной – а работа превращается в каторгу. Мне каждую ночь снились кошмары, что меня увольняют или что я не выполнила своe задание и не знаю, что сказать на рабочем митинге. Я вошла в хроническое состояние невроза.

За 10 лет работы программисткой у меня было 6 или 7 проектов, некоторые довольно крупные, в большой команде.

Да, за столь долгий срок можно развиться, вырасти в более-менее самостоятельную разработчицу. Но мне чего-то не хватило – мозгов или мотивации, не знаю… Может быть, у меня просто очень низкая самооценка, отсутствие веры в себя и куча страхов.

За 10 лет в программировании мне не стало легче ни на грамм. С какими-то очень простыми типовыми задачами я справлялась, научилась более-менее чисто писать код. Если можно было посмотреть пример, то я могла выполнить задачу. Но если появлялась задача чуть сложнее, если нужно было написать код с нуля, такой, какого в проекте ещe нет, то всe. Перед такими задачами я была бессильна, даже не понимала, с чего начать. Это фиаско!

Мой вывод, наверное, такой: если это не твоe, не получается – не лезь. ИТ – это не про престиж и не про бабки, это в первую очередь про мозги, работоспособность и про то, что надо е…шить, а не тупить в монитор и надеяться на помощь. По свежести знаний пройти собеседование ещe можно, но, если не вкалывать на проекте, можно потерять все – и знания, и работу.

«В фотосъeмке чувствую себя как рыба в воде. Но страшно оказаться в бедности»

Примерно через 5 лет работы программисткой у меня появилось хобби. Мне показали Instagram, и мне понравились там фотки – захотелось тоже снимать красивые картинки. Я завела блог и стала фотографировать. Это очень помогало отвлечься от работы, потому что из-за неe я нервничала 24/7, пыталась кодить даже дома в свободное время, чтобы хоть как-то подтянуть свои знания.

Фотография помогала расслабиться. Блог стал расти, очень быстро появилось 10 000 подписчиков, а за 6 лет – 80 000. Я никогда не стремилась зарабатывать на своeм блоге, не собиралась заводить вторую работу. У меня был девиз: сделай хобби работой – и ты потеряешь хобби. Зарплаты программистки мне вполне хватало, а блог был своего рода психотерапией.

Со временем я стала снимать профессионально. Прошла не один курс обучения у крутых фотографов. Начала работать с моделями – и сейчас снимаю и «предметку», и людей.

Несколько раз у меня бывали кризисные моменты, когда я хотела бросить основную работу и уйти в фото. Кризис случился из-за того, что моей работой был недоволен заказчик: по его мнению, я плохо выполнила задание. Я дико переживала, много плакала. Тогда я думала о том, что хорошо бы заниматься тем, что мне нравится, ведь в фотосъeмке я себя чувствую как рыба в воде.

Но меня останавливала зарплата. Было очень страшно снова оказаться в бедности. Поэтому я цеплялась за любой проект и снова долбила код ночами, только бы не потерять работу и свою хорошую зарплату. Ну не верю я, что на творчестве можно зарабатывать так же, как в технической специальности.

Кто-то скажет: есть же муж, и он зарабатывает – зачем так рвать ж…?! Но мне очень важно зарабатывать самой. В жизни всякое может произойти. Тупо и меркантильно рассчитывать на то, что будешь жить за чей-то счeт. Тебя никто не должен содержать. Если ты не инвалид, умей работать и зарабатывать сам.

Я спрашиваю себя: «Если в жизни что-то случится и ты останешься одна, как ты себя обеспечишь?» Пока я не знаю, как ответить на этот вопрос, и не уверена, что точно не стану бездомной.

«Больно уходить из компании, как будто расстаeшься с родным человеком»

В ИT-сфере кризис по всему миру: сокращаются позиции, идeт волна массовых увольнений. В декабре 2022-го на моем проекте тоже случилось сокращение, под которое в том числе попала и я.

В тот момент я не сильно расстроилась, потому что готовилась к операции по протезированию обоих коленных суставов. Операция была довольно сложной. И время без работы как раз пришлось на послеоперационный период и восстановление.

Я надеялась, что новый проект найдeтся. Но вскоре стало понятно, что проектов в компании для Беларуси не будет длительное время – и мне предложили уйти, потому что вряд ли в этом году появятся проекты.

Это абсолютно логично и, в принципе, ожидаемо. Сейчас очень многие программисты потеряли работу. Некоторые переехали в другие страны и остались без проектов там – это ещe хуже. Я по крайней мере дома, у меня есть своe жилье и у мужа пока работа есть. Но я очень тяжело восприняла информацию о том, что придeтся уйти.

Во-первых, страшно остаться без зарплаты, когда такие траты на здоровье. Я пока ещe практически не хожу сама и много трачу на реабилитацию и такси. Сразу был шок: а потянем ли это мы на одну зарплату. У меня возникла мысль бросить реабилитацию и заниматься дома самой – как смогу.

Во-вторых, я очень привязалась к компании. Она очень много мне дала, я выросла там как личность, познакомилась с прекрасными людьми. Я с большим трепетом отношусь к этой компании, очень еe люблю и уважаю. 11 лет жизни – очень большой срок, за это время столько событий в моей жизни произошло. Поэтому мне так больно расстаться, как будто расстаeшься с родным человеком и внутри всe разрывается.

Что дальше?

Без понятия.

С учeтом того, что позиций в Беларуси в принципе нет для программиста моего уровня, скорее всего на этот год перспектив никаких. В LinkedIn пусто, мне там рекрутеры с ноября не писали. Есть единичные позиции, на которые требуются девелоперы сеньорского уровня, но на такие позиции не подхожу – я несамостоятельный программист.

Возможность уехать из страны мы с мужем никогда не рассматривали. Мы интроверты и домоседы, нам очень хорошо здесь, у себя дома, и переезд для нас дикий стресс. Мы с самого начала решили, что никуда не поедем и от любых предложений релокации отказались. Плюс ещe мои проблемы с передвижением и реабилитацией. Здесь врачи, которые давно меня ведут, и все вопросы с ногами я буду решать только здесь.

Да, мне крайне дискомфортно остаться без дохода. Я в растерянности.

Я намного более сильный фотограф, чем программист, но не умею зарабатывать на фотографии. Да и ходить я пока не могу, поэтому на съeмки не побегаю.

Подписчики в инсте уверены, что как фотографа меня ждeт грандиозное будущее. А я сомневаюсь.

И думаю попробовать вернуться в ИТ и дать себе ещe шанс стать годным разработчиком. Я обновила резюме. И хоть понимаю, что после перерыва в работе не так-то просто пройти сходу собеседование, внутри теплится надежда, что где-то я могу быть полезна как программист.

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