В кабинете Путина в Кремле нашли странные вещи 2.04.2023, 15:03

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Экс-сотрудник КГБ назвал увиденное «идиотизмом».

Один из российских каналов показал репортаж-экскурсию по кабинету Владимира Путина в Кремле. Диктатор продемонстрировал две комнаты для больших и маленьких нужд, портреты отца в углу комнаты и Петра I. Это действие – абсолютный идиотизм с точки зрения коммуникации.

Так увиденное журналистам «24 канала» прокомментировал экс-сотрудник КГБ Сергей Жирнов. Он сделал интересные выводы, которые могут свидетельствовать об очень плохом положении дел Путина.

Сначала отметим, что участником этой «фантастической экскурсии» стал местный журналист Павел Зарубин. По словам Сергея Жирнова, Путин не в первые дает ему интервью.

«Мы увидели, что ему нравится Зарубин. Возможно, он его новый любовник. Раньше я говорил об огромном микрофоне, который выглядел очень неприлично на фоне головы Путина, теперь его забрали. Сам этот мальчик на 3 головы выше и они снимают так, что Путин имеет вид старичка-боровичка», – прокомментировал эксперт.

Путин продемонстрировал так называемый «гостевой кабинет», указал на закрытую дверь условно столовой и показал другую комнату, где якобы работает до двух ночи. Там камера прогандистских СМИ натолкнулась на два портрета – отца Путина, который стоял наказанный в углу, и Петра І. Неужели последний – кумир российского диктатора?

«Петр І противоположность Путину. Это человек, который вел Россию в Европу, привез европейцев, чтобы те научили россиян работать и жить по-европейски. Он создавал города по европейскому стандарту, а Путин делает все наоборот. Поэтому все его попытки быть похожим на него разрушаются. Потому что Петр I – 2 метра ростом, а Путин – 160 сантиметров», – иронично подчеркнул экс-сотрудник КГБ.

Интересно, когда журналист спрашивает, кто звонит руководителю Кремля и сам сразу намекает на внуков. Да, это очень важные фигуры для переговоров «человека такой величины». Но это свидетельствует о том, что Путин – один.

«У него один советник – Песков, такой же дурак, как и Путин. И это не оскорбление, потому что как эксперт я вынужден анализировать все его действия. Поэтому пришел к выводу: все, что они делают – идиотизм», – резюмировал Жирнов.

А вот этот «выход в люди» в виде репортажа, вероятный ответ на прозвище «бункерный дед», предположил эксперт.

«Они поняли, что понятие «бункерный дед» к нему прилипло и для того, чтобы как-то его развеять, устроили вот такую показушную историю. Более того – Путин в Кремле не работает. Он ленив. Возможно, работает в Ново-Огарево или на Валдае», – предположил экс-сотрудник КГБ.

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