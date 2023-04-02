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Зеленский: Следующая неделя будет особенно весомой для движения к победе

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  • 2.04.2023, 22:13
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Зеленский: Следующая неделя будет особенно весомой для движения к победе

Президент Украины анонсировал важные события и решения.

Следующая неделя будет «особенно весомой» для защиты и для победы. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в вечернем видеообращении.

— Следующая неделя будет особенно весомой для нашей защиты, для нашего движения к победе. Уже готовимся к запланированным событиям и решениям. Главное сейчас — беречь наше единство, заботиться о наших защитниках, защитницах, помогать друг другу и государству, — сказал Зеленский.

Президент напомнил, что 2 апреля Украина отмечает годовщину освобождения Киевщины.

— 2 апреля с территории Киевской области скрылся последний оккупант.

Будет такой день, когда мы скажем: последний оккупант сбежал или убит на Донетчине, на Луганщине, на Херсонщине и на всем нашем юге. Свободным и снова безопасным будет и Крым. Украина вернет все свое, — заявил Зеленский.

Он поблагодарил украинских воинов, которые сражаются под Авдеевкой, Марьинкой, Белогоровкой, Кременной, другими городам и селами Донбасса и «особенно Бахмутом».

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