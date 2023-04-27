На границе с Беларусью задержали известного российского блогера Елену Блиновскую 3 27.04.2023, 10:37

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Ее обвиняют в уклонении от уплаты налогов на огромную сумму.

Известного блогера Елену Блиновскую задержали на границе с Беларусью при попытке покинуть РФ, сообщает РБК. В ее офисе и по месту проживания проводятся обыски, Блиновскую обвиняют в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег.

«По данным следствия, Блиновская, оказывая информационные услуги с помощью интернета, используя схему «дробления» бизнеса, занизила полученные доходы и не заплатила за период 2019—2021 годов налог на добавленную стоимость и налог на доходы физических лиц на общую сумму свыше 918 млн российских рублей (около 12 миллионов долларов). Кроме того, в целях придания видимости правомерного владения, пользования и распоряжения полученными денежными средствами, легализовала их путем совершения финансовых операций», — рассказали в СК.

Блиновская известна тем, что проводила онлайн-тренинги для женщин «Марафон желаний». Некоторые считают это инфоцыганством.

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