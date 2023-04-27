закрыть
27 апреля 2023, четверг, 11:20
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

На границе с Беларусью задержали известного российского блогера Елену Блиновскую

3
  • 27.04.2023, 10:37
  • 4,204
На границе с Беларусью задержали известного российского блогера Елену Блиновскую

Ее обвиняют в уклонении от уплаты налогов на огромную сумму.

Известного блогера Елену Блиновскую задержали на границе с Беларусью при попытке покинуть РФ, сообщает РБК. В ее офисе и по месту проживания проводятся обыски, Блиновскую обвиняют в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег.

«По данным следствия, Блиновская, оказывая информационные услуги с помощью интернета, используя схему «дробления» бизнеса, занизила полученные доходы и не заплатила за период 2019—2021 годов налог на добавленную стоимость и налог на доходы физических лиц на общую сумму свыше 918 млн российских рублей (около 12 миллионов долларов). Кроме того, в целях придания видимости правомерного владения, пользования и распоряжения полученными денежными средствами, легализовала их путем совершения финансовых операций», — рассказали в СК.

Блиновская известна тем, что проводила онлайн-тренинги для женщин «Марафон желаний». Некоторые считают это инфоцыганством.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Как «Пинскдрев» нашел лес в степях Казахстана
Как «Пинскдрев» нашел лес в степях Казахстана Артем Черников
Освобождение Крыма все ближе
Освобождение Крыма все ближе Александр Коваленко
Сообщество свободных мухоморов
Сообщество свободных мухоморов Владимир Халип
Магазин типа сортир
Магазин типа сортир Ирина Халип