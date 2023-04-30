Ученые из Гарварда объяснили, каким образом мороженое может снизить риск диабета 3 30.04.2023, 10:01

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В чем секрет?

Ученые из Гарвардского университета заявили, что мороженое может быть полезно для здоровья людей с диабетом. Сообщение опубликовано в The Atlantic.

По словам ученых, многочисленные исследования показывают, что мороженое может снизить риск развития диабета 2 типа. Так, в 2005 году была опубликована работа, в которой анализировались данные за шесть лет. Исследование показало, что у мужчин, которые потребляли две или более порций обезжиренного или нежирного молока каждый день, риск заболеть диабетом был на 22% ниже. При этом мужчины, которые съедали две или более порций нежирного мороженого каждую неделю, имели такой же риск.

«У этих результатов мало правдоподобных биологических объяснений. Одна из возможностей заключается в том, что в нежирных молочных продуктах, например молоке, сыре, сливках и мороженом, мембрана, покрывающая шарики жира (MFGM), не повреждена, в отличие от жирных продуктов», — объяснили ученые в The Atlantic.

Эксперименты, в которых люди принимали мембраны MFGM без молочного жира показали, что потребление MFGM может снизить уровень холестерина в крови. Это может указывать на то, что именно мембрана жировых глобул молока ответственна за снижение риска диабета.

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