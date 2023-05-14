Брянский привет генералу Конашенкову 7 Юрий Бутусов

14.05.2023, 9:35

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Юрий Бутусов

ВСУ вписали в мировую историю свой уникальный подвиг.

Историческая победа противовоздушной обороны ВС Украины в небе над Россией! В одном бою, в блестяще организованной засаде, украинская зенитно-ракетная система уничтожила сразу четыре российские боевые машины! Сбит новейший российский истребитель Су-35С, бомбардировщик Су-34 и два вертолета Ми-8! Судя по обнародованному видео, все эти цели шли на значительной высоте и были внезапно уничтожены зенитными ракетами большой дальности, не успев совершить противоракетный маневр. Ракеты поражали российские самолеты и вертолеты с носовой части, поэтому россияне распространяют информацию, что все экипажи уничтожены, никто не успел выпрыгнуть после мощного поражения в район кабины.

Стоимость самого современного российского серийного Су-35С по экспортному контракту с Китаем составляет $104 млн за один самолет, то есть по имеющимся экспортным ценам в бою уничтожена российская боевая техника на сумму около $200 млн. Также уничтожены пилоты, подготовка которых не только дорого стоит, но и требует многих лет.

Последний раз такие потери в одном бою российская авиация понесла 30 июля 1970 года. Тогда авиация Израиля провела операцию «Римон-20», в ходе которой в одном бою были уничтожены одновременно четыре российских истребителя МиГ-21, три пилота были ликвидированы, еще один МиГ был поврежден. Израильтяне потерь в самолетах и пилотах не имели, один их истребитель также был поврежден.

Теперь ВСУ вписали в мировую историю свой уникальный подвиг.

Российская авиация бомбила безнаказанно украинские города, села, мосты, другие гражданские объекты на севере Украины, российские воздушные террористы сносили все без сопротивления, без разбора атаковали мирные жилища, убивали стариков и детей.

Но теперь произведена успешная контратака, и враг внезапно поражен в воздухе над Брянской областью. Теперь россияне потеряли господство в воздухе над Брянской областью. Это сражение значительно ограничит террористические действия российской авиации.

И привет минобороны РФ и генералу Конашенкову, которые уже много раз «полностью уничтожили украинскую ПВО», и юродивым российским «военкорам», которые уже 15 месяцев угрожают, как они, сидя в креслах в Москве, «отомстим и убьем».

Слава Украине.

Юрий Бутусов, «Фейсбук»

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