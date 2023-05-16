Словесная эквилибристика от МТЗ 1 Артем Черников

16.05.2023, 16:19

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«Масштабный проект» минского предприятия оказался складом ненужной продукции.

На Минском тракторном заводе (МТЗ) заявили о завершающихся этапах «масштабной» стройки логистического центра. По словам заместителя технического директора по строительству Юрия Власовца, объект должен быть сдан 31 июля 2023 года. Инвестиции в этот проект держатся в секрете, но после его ввода в эксплуатацию производительность приемки и отгрузки продукции должна вырасти в 2–2,5 раза.

Я связался с рабочими предприятия, которые ответили мне на вопрос: «Зачем предприятию под санкциями новый логистический центр?» На первый взгляд может показаться, что на предприятии наблюдается экономический рост и выход из кризиса, но на самом деле так называемый логистический центр на момент начала строительства назывался своим настоящим именем — склад тракторных комплектов. Среди рабочих и начальников среднего звена он таковым и остался.

Строительство склада началось еще до введения санкций, весной 2021 года, на территории цеха консервации и упаковки. Согласно плану здание займет площадь в 8780 квадратных метров, а его технической функцией, помимо маркировки и выгрузки, стала консервация и хранение техники. Теперь, кажется, функционал сильно ограничиться, а логистический центр будет оправдывать свое рабочее название — склад ненужной продукции.

А неделей ранее мне стало известно, что МТЗ не продал, а просто передал 120 тракторов сельхозпредприятиям Новосибирского района и Омской области. Однако мне не удалось получить ответ на свой вопрос: «Сколько тракторов было передано белорусским аграриям?» Я решил посчитать, сколько денег на 120 тракторах теряет предприятие. Взяв среднюю цену трактора «Беларус» 29480,4 долларов, умножив ее на 120 тракторов, мы получаем 3 млн. 537 тыс. долларов. Я думаю, что белорусское предприятие не настолько богатое, чтобы дарить настолько щедрые подарки предприятиям чужой страны. Если, конечно, склады не забиты под завязку.

МТЗ мог бы приносить неплохую прибыль при адекватном управлении, а строительство подобного логистического центра было бы оправдано. В 2020 году в Литве появился официальный дилер белорусских тракторов MTZ Traktorius, который мог бы увеличить поставки на европейский рынок. Однако спустя всего 2 года он оказался в стоп-листе. За 2021 год его выручка составила €1,3 млн, но при этом был зафиксирован чистый убыток в размере 18 тысяч евро. Учтена только первая половина года, так как банковский счет дилера белорусского производителя был заморожен еще в июне 2021 года.

Санкции сильно повлияли на предприятие, а руководство МТЗ не смогло диверсифицировать свой рынок. В результате возникла необходимость заполнять склады или оказывать бесплатную помощь аграриям других стран. Вместо того, чтобы предпринять попытки наладить ситуацию, руководство предприятия решило назвать расширение склада просто «логистическим центром», что звучит красиво, но на самом деле означает лишь увеличение складских площадей.

Артем Черников, специально для Telegram-канала «Баста!»

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