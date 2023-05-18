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Минчанка вызвала «мужа на час», но все равно осталась со сломанной сантехникой

  • 18.05.2023, 18:50
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Минчанка вызвала «мужа на час», но все равно осталась со сломанной сантехникой
Иллюстративное фото

Замена унитаза стоила бодрящие 430 рублей.

Жительница Минска вызвала «мужа на час», чтобы заменить унитаз. Услуга обошлась недешево, но в итоге горожанка осталась и без денег, и с неполадками в сантехнике. О неприятной ситуации написал Onliner.

В конце апреля минчанке понадобилось заменить унитаз, и она обратилась за помощью к мастеру. Подходящую компанию нашла по простому принципу: первая ссылка в поиске.

Пришел сантехник, демонтировал старую сантехнику и поставил новую.

— Услуга стоила бодрящие 430 рублей, — рассказывает женщина.

К такой крупной сумме хозяйка не была готова, так как на сайте компании указано, что установка и ремонт унитаза обойдутся «от 22 рублей». Но ругаться с мастером не стала, тем более работа была уже сделана.

К слову, в компаниях, которые занимаются заменой унитазов в Минске, сообщили, что уровень цен на такую услугу (вместе с демонтажом старой сантехники) — 80−100 рублей.

На этом история не закончилась: на 14-й день после ремонта на полу возле унитаза образовалась лужа. Минчанка снова позвонила в фирму, там ей заявили, что гарантия — 14 дней. И она уже истекла.

Женщина с таким подходом не согласна: считает, что в гарантийный срок она все-таки вписалась. Но мастерская больше не выходит на связь:

— Трубку больше не снимают. Отзыв оставить некуда. Лужу ликвидировала и перекрыла подвод к бачку.

В итоге поломку починил ее знакомый:

— Переломилась гибкая подводка, задача там была на две минуты.

Компания: «Мы — агрегатор. Сами удивлены цене, которую выставил мастер, деньги заказчице вернем»

Компания «Мега Муж», о которой идет речь, зарегистрирована в городе Березино. Причем это произошло всего за неделю до того, как минчанка вызвала сантехников. Вид деятельности в выписке ЕГР указан такой: санитарно-технические работы. Владелица — гражданка Российской Федерации, в качестве контактного телефона в документах указан российский номер.

— Дело в том, что мы выступаем агрегатором. Мы собираем заявки от клиентов, а мастерам оказываем информационные услуги — они у нас покупают определенное количество заявок. Но мы не передаем все персональные данные клиентов, только минимальную информацию, какие именно требуются работы, — рассказал представитель компании. — К мастерам у нас такие основные требования: качество, скорость услуг. Цены мы не регулируем, мастера сами с клиентом должны договариваться. Но если от клиента поступает какая-то претензия, обязательно разбираемся и смотрим, кто прав, а кто виноват.

В этой ситуации, говорят в компании, сантехник оказался недобросовестным.

— Другие мастера говорят, что действительно стоимость была завышенной, не рыночной. Как мастер с клиентом умудрились на такой сумме сойтись — непонятно. Естественно, мы задали вопрос исполнителю, были ли там какие-то сверхсложные работы, попросили его обосновать цену — но он ничего толком не смог объяснить. Как мы поняли, мастер решил немного нажиться на клиенте. Естественно, мы прекратили с ним всяческие отношения. Мы очень зависим от того, насколько хорошо исполнители обрабатывают заявки, которые мы им продаем.

В компании посоветовали клиентам обязательно договариваться с мастером о конечной стоимости работ, а читательнице пообещали вернуть деньги в полном объеме. Сама женщина рассказала, что уже получила обратно заплаченную сумму.

На фирме также отметили, что жалобы по проблемным ситуациям принимаются не только в рамках гарантийного срока, который указал сантехник, но и в другое время.

— Ведь тут может быть и хитрость исполнителей, как было с ценой — гарантийные сроки прописаны в законодательных актах.

А что говорит юрист

Юрист Татьяна Ревинская прокомментировала ситуацию и рассказала, какие вообще есть права у потребителей в похожих историях.

Есть достаточно широкий список, что может требовать потребитель, если услуга выполнена некачественно: среди прочего, безвозмездного устранения недостатков, соразмерного уменьшения цены, повторного выполнения работы (если это возможно), расторжения договора и возврата уплаченной суммы.

На некоторые претензии исполнитель обязан ответить (и удовлетворить требование потребителя) в 14-дневный срок, на другие — в 7-дневный. Если этого не произошло, есть смысл обратиться в государственный орган по защите прав потребителей, общественную организацию потребителей или в суд.

Что касается гарантийного срока, то его отсчет начинается с момента, когда заказчиком был принят (или должен был быть принят) результат работы. Впрочем, стороны могут предусмотреть в договоре и другое. Если гарантийный срок договором не установлен, заказчик может заявлять требования о недостатках, которые он выявил в разумный срок — но не дольше двух лет с момента передачи работы или услуги (п. 2 ст. 677 ГК).

— В данном случае героиня утверждает, что обратилась с претензией в последний день гарантийного срока, против чего возражает подрядчик. Данное обстоятельство она, безусловно, сможет доказать, если спор будет разрешаться в судебном порядке, представив в числе доказательств время и дату телефонных звонков при режиме работы подрядчика 24/7, — отмечает Татьяна Ревинская.

Также потребитель не лишена права обратиться с претензией в пределах двух лет с момента оказания услуги, не соблюдая предоставленный ей гарантийный срок — 14 дней, добавляет юрист.

— Она вправе предъявить требование, если недостаток услуги произошел по вине исполнителя. Но если недостаток произошел по ее вине — воспользоваться гарантиями закона она не сможет.

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