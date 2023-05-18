Минчанка вызвала «мужа на час», но все равно осталась со сломанной сантехникой 18.05.2023, 18:50

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Иллюстративное фото

Замена унитаза стоила бодрящие 430 рублей.

Жительница Минска вызвала «мужа на час», чтобы заменить унитаз. Услуга обошлась недешево, но в итоге горожанка осталась и без денег, и с неполадками в сантехнике. О неприятной ситуации написал Onliner.

В конце апреля минчанке понадобилось заменить унитаз, и она обратилась за помощью к мастеру. Подходящую компанию нашла по простому принципу: первая ссылка в поиске.

Пришел сантехник, демонтировал старую сантехнику и поставил новую.

— Услуга стоила бодрящие 430 рублей, — рассказывает женщина.

К такой крупной сумме хозяйка не была готова, так как на сайте компании указано, что установка и ремонт унитаза обойдутся «от 22 рублей». Но ругаться с мастером не стала, тем более работа была уже сделана.

К слову, в компаниях, которые занимаются заменой унитазов в Минске, сообщили, что уровень цен на такую услугу (вместе с демонтажом старой сантехники) — 80−100 рублей.

На этом история не закончилась: на 14-й день после ремонта на полу возле унитаза образовалась лужа. Минчанка снова позвонила в фирму, там ей заявили, что гарантия — 14 дней. И она уже истекла.

Женщина с таким подходом не согласна: считает, что в гарантийный срок она все-таки вписалась. Но мастерская больше не выходит на связь:

— Трубку больше не снимают. Отзыв оставить некуда. Лужу ликвидировала и перекрыла подвод к бачку.

В итоге поломку починил ее знакомый:

— Переломилась гибкая подводка, задача там была на две минуты.

Компания: «Мы — агрегатор. Сами удивлены цене, которую выставил мастер, деньги заказчице вернем»

Компания «Мега Муж», о которой идет речь, зарегистрирована в городе Березино. Причем это произошло всего за неделю до того, как минчанка вызвала сантехников. Вид деятельности в выписке ЕГР указан такой: санитарно-технические работы. Владелица — гражданка Российской Федерации, в качестве контактного телефона в документах указан российский номер.

— Дело в том, что мы выступаем агрегатором. Мы собираем заявки от клиентов, а мастерам оказываем информационные услуги — они у нас покупают определенное количество заявок. Но мы не передаем все персональные данные клиентов, только минимальную информацию, какие именно требуются работы, — рассказал представитель компании. — К мастерам у нас такие основные требования: качество, скорость услуг. Цены мы не регулируем, мастера сами с клиентом должны договариваться. Но если от клиента поступает какая-то претензия, обязательно разбираемся и смотрим, кто прав, а кто виноват.

В этой ситуации, говорят в компании, сантехник оказался недобросовестным.

— Другие мастера говорят, что действительно стоимость была завышенной, не рыночной. Как мастер с клиентом умудрились на такой сумме сойтись — непонятно. Естественно, мы задали вопрос исполнителю, были ли там какие-то сверхсложные работы, попросили его обосновать цену — но он ничего толком не смог объяснить. Как мы поняли, мастер решил немного нажиться на клиенте. Естественно, мы прекратили с ним всяческие отношения. Мы очень зависим от того, насколько хорошо исполнители обрабатывают заявки, которые мы им продаем.

В компании посоветовали клиентам обязательно договариваться с мастером о конечной стоимости работ, а читательнице пообещали вернуть деньги в полном объеме. Сама женщина рассказала, что уже получила обратно заплаченную сумму.

На фирме также отметили, что жалобы по проблемным ситуациям принимаются не только в рамках гарантийного срока, который указал сантехник, но и в другое время.

— Ведь тут может быть и хитрость исполнителей, как было с ценой — гарантийные сроки прописаны в законодательных актах.

А что говорит юрист

Юрист Татьяна Ревинская прокомментировала ситуацию и рассказала, какие вообще есть права у потребителей в похожих историях.

Есть достаточно широкий список, что может требовать потребитель, если услуга выполнена некачественно: среди прочего, безвозмездного устранения недостатков, соразмерного уменьшения цены, повторного выполнения работы (если это возможно), расторжения договора и возврата уплаченной суммы.

На некоторые претензии исполнитель обязан ответить (и удовлетворить требование потребителя) в 14-дневный срок, на другие — в 7-дневный. Если этого не произошло, есть смысл обратиться в государственный орган по защите прав потребителей, общественную организацию потребителей или в суд.

Что касается гарантийного срока, то его отсчет начинается с момента, когда заказчиком был принят (или должен был быть принят) результат работы. Впрочем, стороны могут предусмотреть в договоре и другое. Если гарантийный срок договором не установлен, заказчик может заявлять требования о недостатках, которые он выявил в разумный срок — но не дольше двух лет с момента передачи работы или услуги (п. 2 ст. 677 ГК).

— В данном случае героиня утверждает, что обратилась с претензией в последний день гарантийного срока, против чего возражает подрядчик. Данное обстоятельство она, безусловно, сможет доказать, если спор будет разрешаться в судебном порядке, представив в числе доказательств время и дату телефонных звонков при режиме работы подрядчика 24/7, — отмечает Татьяна Ревинская.

Также потребитель не лишена права обратиться с претензией в пределах двух лет с момента оказания услуги, не соблюдая предоставленный ей гарантийный срок — 14 дней, добавляет юрист.

— Она вправе предъявить требование, если недостаток услуги произошел по вине исполнителя. Но если недостаток произошел по ее вине — воспользоваться гарантиями закона она не сможет.

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