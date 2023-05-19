В Минске заметили Ford с отделкой из ковра 19.05.2023, 21:22

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Фотофакт.

Необычная машина припарковалась сегодня у входа в ТЦ Dana Mall в столице. Как будто бы специально на обозрение минчанам выставили Ford с экстраординарным тюнингом. Кто-то использует дорогостоящие пленки, необычный состав краски, яркие стикеры или аэрографию. А владелец этой машины оклеил кузов ковром с рисунком, знакомым всем, кто родился в конце прошлого века, пишет «Онлайнер».

Стоит подчеркнуть, ковер в качестве отделки был использован не только при оформлении экстерьера, но и внутри салона: как минимум торпедо покрыто именно этим материалом.

Нельзя не заметить и транзитные номера. Возможно, любители тюнингованных автомобилей еще могут успеть стать владельцами этого необычного проекта. Внимание к такой машине будет обеспечено — даже на парковке у торгового центра собралась толпа людей, чтобы сфотографироваться с этим шедевром дизайна.

Ищем хозяина. Если это вы либо знаете владельца - пишите нам на ga@onliner.by.

Не так давно в столичном микрорайон Чижовка видели не менее интересный автомобиль — грузовик с замшевой отделкой капота и крыльев.

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