Где белорусы могут купить «зеленую карту», не переплатив при этом 25.05.2023, 16:52

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Не на всех переходах есть точки продаж.

С 1 июня в Евросоюзе прекращают действовать полисы международного автострахования гражданской ответственности, выданные белорусскими страховыми компаниями. Office Life попытался разобраться: где и как их теперь можно купить, не переплатив при этом и не попав на удочку мошенников.

Как всегда, когда условия покупки продукта, которым пользуется очень много людей, быстро и радикально меняются, возникает бардак. Нечто подобное сейчас происходит с «Зеленой картой». В приграничных чатах царит информационный хаос: от «всех разворачивают» до «все нормально — страховки продают».

Степень достоверности таких сообщений оценить сложно. Тем более что, как всегда в подобной ситуации, появилось много людей, готовых «решить проблему»: оформить полис онлайн в польской или литовской компании. И это тоже является проблемой, потому что уверенности в легальности и надежности таких услуг ни у кого нет.

«ВАГОНЧИК» НА ГРАНИЦЕ: НЕ ОЧЕНЬ УДОБНО, ЗАТО НАДЕЖНО

Фактически мы сейчас оказались отброшены на много лет назад, когда вдоль дорог возле границы выстраивались ряды павильонов страховых компаний, а агенты ходили вдоль очереди, предлагая купить медицинский полис или «Зеленую карту».

Теперь «Зеленую карту» можно приобрести только «на той стороне». Что вызывает у водителей резонный вопрос: а пропустят ли без страховки «наши»?

К счастью, хотя бы в этом проблемы нет. Как сообщили OL в Госпогранкомитете, белорусские пограничники больше не проверяют наличие «Зеленой карты» у наших водителей. Но при этом ГПК не может предоставить информацию о наличии на территории польских и литовских пунктов пропуска павильонов, где можно купить такую страховку.

Здесь на помощь приходят телеграм-чаты, где водители делятся опытом пересечения границы. Из них на 23 мая удалось узнать, что в Литве страховку можно оформить при въезде в пунктах пропуска «Каменный Лог/Мядининкай»,«Котловка/Лаворишкес», «Бенякони/Шальчининкай» и «Привалка/Райгардас». В других пунктах пропуска страховки (пока?) не оформляют.

В Латвии и Польше «Зеленую карту» также можно оформить на действующих пограничных пунктах.

СКОЛЬКО СЕЙЧАС СТОЯТ СТРАХОВКИ?

Литва: 15 дней — €21, месяц — €36, три месяца — €108.

Польша: 30 дней — €37, три месяца — €97.

Латвия: от €50.

Резюмируя впечатления водителей от первого опыта покупки страховок на сопредельной территории, можно сказать, что определенные неудобства пока есть. Не на всех переходах есть точки продаж, надежной информации о ценах и наличии пунктов продажи «там» тоже нет. И конечно, покупка страховок объективно замедляет процесс пересечения границы.

С другой стороны, полис, купленный на границе, — это надежно. С ним вас точно нигде не «развернут», да и в случае ДТП проблем не будет.

ОФИС СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ В ЕС: ПОДХОДИТ НЕ ДЛЯ ВСЕХ

Как сообщили OL в нескольких страховых компаниях Польши, Литвы и Латвии, белорусский автомобиль можно застраховать в офисах на территории этих стран. Правда, делают это не все компании. Примерный перечень опубликовало Белорусское бюро по транспортному страхованию.

Такой способ подходит прежде всего тем, кто часто бывает за границей или там работает. В этом случае можно, учитывая график посещения страны, каждый раз покупать полис в удобном для вас населенном пункте или сразу оформить «Зеленую карту» на длительный срок — полгода или год.

По надежности, гарантиям и ценам это то же самое, что и на границе, только времени и нервов уйдет меньше. Если же вы находитесь в Беларуси, то можно попросить купить страховку на ваш автомобиль в Литве кого-то из знакомых, кто часто там бывает или проживает. А уже потом они могли бы передать или привезти ее вам.

Но здесь есть вопросы. В некоторых компаниях страховки могут оформить только по оригиналам документов (паспорт, техпаспорт, водительское удостоверение), что, конечно же, проблематично. В приграничных чатах пишут, что есть варианты оформления страховки по копиям документов, но подтвердить этот факт нам не удалось.

Так что, если вы найдете компанию, которая готова продать «Зеленую карту» на ваш автомобиль без вашего присутствия и с предоставлением копий документов — это будет отличным выходом из ситуации.

ПОКУПКА ПОЛИСА В СТРАХОВОЙ ОНЛАЙН: ТЕОРЕТИЧЕСКИ ВОЗМОЖНО, НА ПРАКТИКЕ МАЛОВЕРОЯТНО

Еще в 2020 году совет Генассамблеи «Зеленая карта» разрешил удаленную продажу сертификатов в Европе. Их можно пересылать через интернет и распечатывать самостоятельно. Правда, это необходимо делать по определенному стандарту: цвет шрифта — только черный, бумага — белая или зеленая, размер — от А6 до А4.

Для оформления такой страховки нужно прислать в страховую компанию фото или сканы документов: техпаспорт на автомобиль с двух сторон, копия страниц паспорта, водительское удостоверение.

Обычно страховщики также требуют некоторую дополнительную информацию: водительский стаж, вид топлива и объем двигателя автомобиля, адрес и контакты лица, запрашивающего страховку, и т. д.

Но подводных камней очень много. Во-первых, согласно данным Белорусского бюро по транспортному страхованию, белорусов онлайн не страхуют в сопредельных странах — Литве, Латвии и Польше. В данных бюро указана только одна страна, которая (опять же теоретически!) готова оформлять удаленные страховки на белорусские автомобили. Это Греция.

На запрос OL в Бюро автостраховщиков Греции ответили, что такая практика в стране разрешена. Но для этого вам самому нужно найти компанию, которая готова работать с белорусами. А также решить проблему оплаты. Даже если вы имеете валютный счет в белорусском банке, не попавшем под санкции, и ваша карта прекрасно работала в Европе во время отпуска, это ничего не значит. Ведь в этом случае перевести деньги нужно будет юридическому лицу.

Если вам повезет найти зарубежную страховую компанию, которая будет готова оформить «Зеленую карту» онлайн, и вы решите непростой вопрос с оплатой, то нужно учитывать, что во многих странах такие полисы значительно дороже, чем в Литве и Польше.

Так, в той же Греции на 30 дней «Зеленая карта» стоит €180. В Словакии — €130, в Эстонии — €155, в Финляндии — €180, а в Венгрии вообще больше €240.

ПОКУПКА ПОЛИСА ЧЕРЕЗ ПОСРЕДНИКА: БЫСТРО, НО ЗАКОННО ЛИ?

Кто явно выиграл от прекращения продаж таких полисов в Беларуси, так это зарубежные страховые компании и посредники всех мастей. Сейчас в приграничных телеграм-чатах масса предложений о продаже полисов «Зеленая карта» онлайн — обещают выслать готовый документ в pdf-формате прямо вам на электронную почту. После оплаты, разумеется.

К сожалению, надежного способа проверить, реально действующую страховку вы в итоге получите или «пустышку», нет. Возможно, с помощью этого документа вы «проникните» на территорию ЕС, но если полис не зарегистрирован в системе, то в случае ДТП вас ждут финансовые потери и большие неприятности.

К тому же способы оплаты, которые предлагают пограничные посредники, уже сами по себе вызывают сомнения. Например, OL в качестве эксперимента попросил одного из них прислать реквизиты для оплаты. Это оказался счет физического лица с украинской фамилией в банке Брюсселя. А бывают вообще запутанные схемы — от сложных транзакций на европейские карты до платежей через российские (!) банки.

ЧТО В ИТОГЕ?

Итак, можно констатировать, что варианты покупки «зеленого полиса» онлайн и в офисах зарубежных компаний для белорусов в основной массе являются «экзотическими».

Они подходят наверняка лишь тем, кто часто бывает в ЕС сам или имеет доступ к денежным счетам в Европе, что позволяет легко осуществлять платежи в любой стране. Связываться с посредниками мы не рекомендуем. Если, конечно, это не ваши хорошие знакомые, которые могут гарантировать, что все будет по-честному.

Остальным советуем пока покупать страховки на границе. Понятно, что сейчас никто, в том числе за рубежом, не владеет всей ситуацией. Поэтому нет и полной информации о том, что, как и где продается. Нужно время, чтобы система заработала по новым правилам. Тогда, возможно, появятся новые, более удобные варианты.

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