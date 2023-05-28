Когда в Беларусь придет лето?1
- 28.05.2023, 15:52
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Синоптик рассказал о погоде 29 мая – 4 июня.
Буквально пару дней и наступит долгожданное лето. Радостное предвкушение наполняет душу, ведь впереди три летних месяца – 92 дня счастья. И всех интересует вопрос, каким же оно будет? Холодным, теплым или как пишут на просторах интернета, самым жарким за последние 150 лет?
О том, какой же она будет в областных центрах Беларуси на неделе с 29 мая по 4 июня, рассказывает в программе «Метеогид» на ОНТ синоптик Дмитрий Рябов.
Погода в Бресте на неделю с 29 мая по 4 июня:
Погода в Витебске на неделю с 29 мая по 4 июня:
Погода в Гомеле на неделю с 29 мая по 4 июня:
Погода в Гродно на неделю с 29 мая по 4 июня:
Погода в Могилеве на неделю с 29 мая по 4 июня:
Погода в Минске на неделю с 29 мая по 4 июня: