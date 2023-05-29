«Российские атаки должны быть остановлены» 2 29.05.2023, 14:16

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Дмитрий Кулеба призвал к предоставлению Украине истребителей F-16 после новых ударов РФ.

Российские атаки на Украину дронами и ракетами должны быть прекращены. Это возможно путем укрепления противовоздушной обороны Украины, в частности, с помощью самолетов F-16, и поражения российской агрессии как таковой.

Как сообщает «Обозреватель», об этом написал в Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после уже 16-й атаки на украинскую столицу с начала месяца, которую оккупанты совершили днем 29 мая.

Чиновник подчеркнул, что обстрелы мирных городов нашей страны не должны начать восприниматься как должное, насколько бы они не участились.

«Все они – военные преступления, и должны быть остановлены путем дальнейшего укрепления противовоздушной обороны Украины, в частности с помощью самолетов F-16 и поражения российской агрессии как таковой», – написав Кулеба.

Напомним: днем 29 мая государство-террорист Россия второй раз за сутки атаковало Киев ракетами. По предварительной информации, украинская ПВО сбила вражеские воздушные цели.

В Оболонском районе обломки ракеты упали на проезжую часть дороги. Экстренные службы выехали на вызов вблизи центра столицы. Также падение обломков произошло в Подольском районе, в результате чего произошло возгорание на крыше двухэтажного здания. Медики госпитализировали одного раненого. В результате работы ПВО также прогремели взрывы в Деснянском районе.

Страна-агрессор снова нанесла ракетный удар по Киеву только через 6 часов после ночной атаки.

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