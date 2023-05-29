Ракетный удар по Киеву: стали известны последствия 21 29.05.2023, 13:29

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Оккупанты сменили тактику.

Днем 29 мая в Киеве слышали мощные взрывы во время воздушной тревоги. Предварительно, россияне применили вооружение баллистического типа.

Оккупанты сменили тактику. После длительных ночных нападений враг нанес удар по мирному городу днем.

Какие последствия дневной атаки по Киеву

В Киевской военной городской администрации рассказали, что только через 6 часов после ночной атаки Россия вновь нанесла ракетный удар по Киеву. Предварительно враг применил вооружение баллистического типа.

«Это была уже 16-я атака на столицу с начала месяца. Таким образом, враг сменил тактику – после длительных ночных нападений нанес удар по мирному городу днем, когда большинство жителей находились на работе и на улицах»,– отметила местная власть.

То есть оккупанты явно демонстрируют, что нацелены на уничтожение гражданского населения.

Предварительно, все воздушные цели были успешно сбиты силами и средствами украинской ПВО. По имеющейся информации, попадания по объектам Киева не допущены. Данные прорабатываются и уточняются.

Однако зафиксировано падение обломков в разных районах города. В Оболонском районе 3 случая, по одному в Деснянском и Днепровском. Без критических разрушений. Информации о потерпевших уточняются.

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