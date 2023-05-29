Российского миллиардера, который родился в Гомеле, могут лишить швейцарского ВНЖ

Российского миллиардера, который родился в Гомеле, могут лишить швейцарского ВНЖ10
- 29.05.2023, 17:35
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Дело уже рассматривают в федеральном административном суде.
Уроженец Гомеля, российский миллиардер и основатель компании-производителя удобрений «Еврохим» Андрей Мельниченко может лишиться швейцарского вида на жительство, сообщило местное издание Blick.
В ближайшее время Мельниченко может лишиться вида на жительство категории С, «своего рода швейцарской грин-карты». По информации издания, жена и дети основателя «Еврохима» являются гражданами ЕС.
По данным Blick, дело уже рассматривают в федеральном административном суде. Швейцарские миграционные власти считают, что Мельниченко проводит «слишком много времени за границей», а не в Швейцарии, из-за чего «не соответствует условиям» предоставления вида на жительство.
Вместе с тем сам кантон Граубюнден, где расположена вилла Мельниченко, выступает за продление вида на жительство миллиардеру. Его адвокаты в случае отказа намерены обжаловать решение в суде.
Напомним, в 2023 году основатель «Еврохима» и Сибирской угольной энергетической компании Андрей Мельниченко стал лидером рейтинга богатейших бизнесменов России по версии журнала Forbes. Его состояние оценивается в $ 25,2 млрд В мировом списке миллиардеров по версии Forbes Андрей Мельниченко занимает 58-е место.
В марте прошлого года бизнесмен назвал войну в Украине трагедией и призвал остановить ее.
«Будучи русским по национальности, белорусом по рождению и украинцем по крови, я испытываю огромную боль и смятение, видя, как сражаются и гибнут братские народы», — сказал миллиардер.
Андрей Мельниченко родился 8 марта 1972 года в Гомеле в семье преподавателей, его мама — украинка. Учиться он уехал в Москву, после чего остался жить в России.