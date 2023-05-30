Срочно требуется механик гильотины Владимир Халип

30.05.2023, 8:46

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Владимир Халип

В дверь бункера настойчиво постучали.

После полуночи в дверь бункера постучали. Вставать не было смысла – обслуги полно. И все на посту. Есть кому разобраться, кто там наглеет и попусту тревожит режимный объект. Выяснят. Допросят строго. Примут жесткие меры. Все в компетенции службы охраны. Так что можно дрыхнуть, ни о чем не беспокоясь. Таков статус. Жаль только прерванный сон. Едва ли он повторится. Ничего такого давно не видел. Особенно во сне. Итак, расслабиться. Все забыть. И спать. Спать!..

Но стук повторился. Был он наглым, бесцеремонным. Будто пришла полиция. И собирается предъявить ордер. Лупит ногами в дверь. Но самое невероятное – даже не пискнула сигнализация. И никто из подручных не шелохнулся. Нигде никакого проблеска света. Долго искал тапки. Привычных кнопок на своем месте тоже не оказалось. Пошел ко входу на ощупь. Нашарил дверь. «Кто?..»

«Телеграмма!» - хрипло отозвался воображаемый почтальон. Пришлось слегка приоткрыть дверь. Чья-то мохнатая рука протянула включенный китайский фонарик и какой-то чумазый листок. Эта дурацкая телеграмма имела вид безобразный. Помятая, замызганная, будто с помойки. Дверь захлопнулась. И было слышно только как удаляется невидимый почтальон. Или это неведомо чьи копыта гремят по каменным плитам тоннеля?

А потому он поспешно задвинул тяжелый засов. И тут спохватился. Откуда в этом бункере, начиненном новейшей электроникой, какая-то допотопная задвижка? И эта явно дубовая дверь, на которой чем-то острым выцарапано непристойное слово. Вдобавок еще тусклый свет фонарика высветил закопченную бревенчатую стену. А чьи копыта гремят, удаляясь, там, за дверью? Где и когда прямо за дверью обычной избы оказывался вдруг тоннель, ведущий неведомо куда?..

И последняя, явно абсурдная мысль, расставила все по местам. Нет и не было никаких чудес. Просто переутомился. Измотан до невозможности. А тут всего лишь короткий отдых перед новым, таким же трудным днем. А потому наваливаются сны. Прерываются внезапно. Перетекают, петляют, запугивая и ублажая. И нет этой избы. Нет никаких почтальонов с копытами. И ночной телеграммы не было и быть не могло.

Вот и поле цветущее до самого горизонта уже возникло. И золотое времечко на дворе - шестнадцатый век. Мягко ступают кони по зеленой траве. Позвякивает сбруя. Всадники разомлели в седлах. Что еще человеку для радости надобно? Вон девушка навстречу идет. Золотоволосая, в веночке из цветиков полевых как и быть должно. В сарафане нарядном, в новеньких лапоточках. Кланяется степенно. «Царь-надежа, где тут ларечек поблизости какой ни есть – кваску бы попить спозаранку!»

Легким движением руки он смахнул наваждение. Мрачно уставился на подчиненных, вытянувшихся перед ним в ожидании неизбежной экзекуции. Распространяться о ночном происшествии не стал – поползут дурацкие слухи. А потому спросил почти равнодушно: «Так откуда взялась телеграмма?» В бункерном кабинете наступила звенящая тишина. Ничего хорошего этот вызов спозаранку не предвещал. Особист, ответственный за безопасность, только вздохнул потаенно. А вот ближайший подручный тотчас заговорил, торопливо и вкрадчиво. «Да это все та же история! Сколько таких…»

Но повелитель оборвал его внезапным вопросом: «А без нечистой силы тут не обошлось?» Подручный поспешил продолжить прерванную речь: «Какое там!.. Сколько их было, таких обращений – и все на ваше имя. И все оттуда. И все об одном. Помогите, спасите! Злое командование гонит нас на убой. Под огонь. Без всякой поддержки от армии. Бросили в село Водяное. Атакующие успевают отрыть окоп только на штык лопаты. Потом пошла вторая волна. Еще на штык. И так до тех пор, пока не будет отрыт окоп в полный профиль. И снова атака, и никакие потери не…»

Говорящий был прерван краткой репликой: «Короче. Без технологий. – И добавил, будто невпопад: - Шестнадцатый век какой-то!» Тут уже особист позволил себе подать голос: «Четкое было время. Жесть!» Подручный продолжил: «Отряд «Шторм Z». Из уголовников, собранных по разным тюрьмам. Убили офицера, который пытался их остановить. Захватили машины. С чужими документами, с оружием сбежали из-под Лисичанска. Их видели уже в Ростове! Из-под Бахмута тоже рванули - чэвэкашники повара. А всего…»

И снова прервал подручного жесткий вопрос: «Мне почему не докладывали? И где были наши хваленые загрядотряды?» Подручный и особист переглянулись. Молчание затягивалось. И тогда подручный решился: «Чихать они хотели на эти заградотряды. Сами с оружием. Скоро всю Россию поставят на рога. Это уже не дезертирство. Это развал фронта». Подручный умолк. Спохватился. Но поздно. Опасный слушатель уставился на него немигающим взглядом. Особист поспешил на помощь: «Загрядотряды – дохлый номер. С дезертирами этот номер не пройдет. Если пугать, то всерьез. Гильотиной!»

В кабинете повисла зловещая тишина. Подручный добавил скромно: «И бросить клич по стране: требуется механик особых поручений. А то все допотопное. Плаха. Топор. Кувалда! Какой век на дворе?» Хозяин этого подземелья откинулся на спинку кресла и немигающим взглядом уставился в пустое пространство. Потом отчеканил тоном приказа: «Значит, так!.. Открыть финансирование. Денег не жалеть. В ускоренном темпе – полный цикл. Проект. Производство. Запуск. Было же сказано: мы еще даже не начинали. А потому – все по местам!»

Курс страны обозначился четко и конкретно.

Владимир Халип, специально для Charter97.org

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