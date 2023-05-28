«Мясные штурмы»: россияне бросили в бой новую ЧВК 3 28.05.2023, 14:54

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Боец ВСУ рассказал о тактике войск РФ под Сватово.

Оккупанты начали применять дополнительную живую силу, такую как «Шторм Z». Это люди, которые были лишены свободы на территории страны-агрессора России. Их собирают в большом количестве и приобщают к регулярным подразделениям российских оккупационных войск.

«Применяют преимущественно для так называемых «мясных штурмов». То есть задача именно этих «военнослужащих», если так можно о них сказать - максимально приблизиться к Силам обороны и «закопаться» хотя бы на штык лопаты. Затем они ликвидируются, на их место приходят следующие», - об этом в эфире национального телемарафона «Єдині новини» рассказал военный ВСУ, который воюет на Сватовском направлении в Луганской области, Юрий Федоренко.

По словам военного, таких «мясных штурмов» может быть 10-12 за один день, плюс дополнительно ночью. Противник старается максимально «закопаться». Один окоп могут вырыть три оккупанта, потому что предыдущие два ликвидируются Силами обороны.

«Уровень мотивации для боевых действий в этих военных невысок, но система принуждения работает так, что они проводят ударно-штурмовые действия, и есть угроза», - отметил военный.

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