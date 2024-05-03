Какие дома продают в элитном Валерьяново 1 3.05.2024, 20:41

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От 100 тысяч до миллиона долларов.

Какие дома можно купить в элитной деревне Валерьяново всего в 2 км от Минска, рассказывает Onliner.

Обзор открывают недостроенные дома. За 135 000 долларов по курсу предлагают трехэтажную «консерву» на 450 «квадратов». Ее начали строить еще в 2010 году. Состояние «черновой коробки», почти все коммуникации, кроме электричества, к участку еще не подведены. Планировку собственники задумывали следующую: внизу — подвал, на первом этаже — гостиная, кухня, столовая и санузел, на втором — четыре спальни и еще один санузел.

Существенно дороже обойдется коттедж, возведенный в прошлом году. Стены здесь из керамзитобетонных блоков, перекрытия -монолитные плиты, на крыше — высококачественная металлочерепица.

Здание введено в эксплуатацию, запущена система отопления Buderus (по всей площади установлены теплые полы). Сделана разводка электричества, выводы под водопровод, канализацию. Внутри все подготовлено под чистовую отделку.

Размер у него поменьше — всего 203 кв. м. Предполагается, что на первом этаже будет прихожая, спальня, санузел, гостиная с кухонным оборудованием, выход на террасу, а еще гараж. На втором — две спальни, два санузла, две гардеробные комнаты, хамам.

Цена — 320 000 долларов в эквиваленте.

Имея на счету 520 000 долларов по курсу, можно позариться на самый настоящий дворец в классическом стиле. Его площадь — 438 кв. м, а площадь участка — 25 соток. Внутри частично выполнена чистовая отделка, так что можно смело проектировать интерьер мечты.

Переходим к вариантам «заезжай и живи». За 189 000 долларов в эквиваленте продается блочный домик 2006 года постройки. Его площадь — 174 «квадрата», высота потолков — 3 метра. Интерьер напоминает о моде 2000-х: потолки из гипсокартона, зеркальные шкафы, кожаные диваны, выложенный кирпичом камин.

На участке, помимо основного здания, находятся беседка с крышей, зона для барбекю, пруд и вольер для собак.

Ну, а если вы поклонник деревянного домостроительства, можете рассмотреть двухэтажный коттедж с ландшафтным дизайном и довольно уютным интерьером. Построен он еще в 2000 году и занимает 210 кв. м. Внутри — кухня с выходом на просторную террасу, гостиная, кабинет, два раздельных санузла и еще три спальни.

Во дворе предусмотрен тростниковый навес на два автомобиля, есть и баня. Стоит весь этот комплект 222 000 долларов по курсу.

Еще один вариант — особняк из 1990-х на 426 «квадратов». Интерьер достаточно аскетичный: ничего лишнего. Зато все, что можно увидеть на фото, достанется новому владельцу. «Дом очень светлый, со множеством окон и балконов», — описывают его нынешние собственники.

Помимо привычных помещений, внутри можно обнаружить тренажерный зал. А еще тут есть своя баня — куда ж без нее в частном доме?

Ценник у недвижимости — 259 900 долларов в эквиваленте.

Ну, а за 375 000 долларов по курсу можно приобрести двухэтажный дом в «европейском стиле» с террасой и спа-зоной. Вот, как описывает объект хозяин:

«На участке в 11 соток расположен стационарный бассейн размером 300×600×160 см, установлена система фильтрации и раздвижной телескопический навес, оборудована терраса для загара.

На территории есть просторная и уютная беседка. Она защищена от ветра, оснащена электричеством, водой, печью на дровах и большим столом. Также имеется гараж на 2 машино-места. На крыше установлены солнечные панели.

К дому пристроена большая уютная терраса. Общая площадь строения — 203 кв. м. Для ремонта использовались современные материалы: паркет, ламинат, итальянская плитка, двери из натурального дерева, монолитная лестница с дубовыми ступенями и коваными перилами ручной работы».

Для любителей замковой архитектуры — кирпичный особняк с башенкой. Три этажа и 408 кв. м. Гостиная с камином, кухня, пять спален, три ванные комнаты с окнами и самый настоящий бассейн с сауной на нижнем этаже. Что еще надо для комфортной загородной жизни? Может быть, беседка и шатер с зоной барбекю и русской печью? Здесь это тоже есть. Правда, обойдется в солидную сумму — 449 000 долларов в эквиваленте.

А что по рекордсменам? Самый дорогой коттедж в Валерьяново — это двухэтажный кирпичный дом с плоской кровлей. За него хотят 890 000 долларов по курсу.

«Внутренняя отделка выполнена из высококачественных материалов. Стены и потолки оштукатурены и окрашены. На полу испанская и итальянская дизайнерская плитка. Алюминиевые стеклопакеты с дубовыми подоконниками. Входная итальянская распашная дверь из массива дуба. Лестница из натурального дуба и стекла», — сказано в объявлении.

Размер здания — 364 «квадрата». Помимо классических помещений по типу гостиной, имеется тренажерка и бассейн с зоной отдыха.

К дому подключены все необходимые коммуникации, в том числе система кондиционирования и теплых полов.