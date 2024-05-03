Алла Пугачева оценила белоруску Анастасию Садковскую, дошедшую до финала «Голоса» 1 3.05.2024, 21:16

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Белоруска остановилась в шаге от призовых мест.

Алла Пугачева оценила белоруску Анастасию Садковскую, дошедшую до финала «Голоса».

Анастасия стала финалисткой 12-го сезона этого шоу, увы, одержать полную победу ей не удалось, она остановилась в буквальном смысле в шаге от призовых мест, заняв в итоге четвертую позицию.

Среди песен, которые в проекте пела белоруска, была известная композиция «Мимоходом», которая является частью репертуара народной артистки СССР Аллы Пугачевой.

Несмотря на то, что проект уже завершен, на своей странице в соцсети Алла Пугачева высказала в адрес белорусской певицы слова самой высокой похвалы.

«Какое счастье! Вот ОНА! Настоящая ПЕВИЦА. Браво!», - написала Алла Борисовна, опубликовав в своем аккаунте фотографию Анастасии Садковской.

Эта похвальная и восторженная реплика Аллы Пугачевой, адресованная белоруске, набирает в соцсетях лайки, число которых быстро стало измеряться тысячами.

Фоловеры в соцсети хвалят Анастасию Садковскую и выражают свои восторги относительно певческого дара белорусской певицы.