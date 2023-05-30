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Паника, эвакуация и план «Тайфун»: что известно об атаке дронов на Москву

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  • 30.05.2023, 10:30
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Паника, эвакуация и план «Тайфун»: что известно об атаке дронов на Москву

Часть беспилотников летела со стороны элитного поселка «Бенилюкс».

В Москве сегодня рано утром заявили о массированной атаке дронов. БПЛА врезались в многоэтажки столицы РФ, а также летали по Подмосковью.

Что известно об утренней атаке на Москву и область, собрал в обобщающем материале сайт РБК-Украина.

БПЛА атаковали многоэтажки в Москве

В общей сложности в Москве дроны попали по трем жилым домам: на Профсоюзной улице, на улице Атласова в Новой Москве и на Ленинском проспекте.

Как информируют местные Telegram-каналы, сначала (около 4:30 утра) взрывы услышали по улице Атласова в Новой Москве.

По словам очевидцев, ЧП произошло на 25 этаже. В результате в нескольких квартирах вблизи вылетели стекла.

«Причиной взрыва в многоэтажке в Новой Москве, предварительно, мог стать БПЛА. В момент ЧП в квартире на 25 этаже находились три человека - двое взрослых и пятилетний ребенок. Они самостоятельно покинули дом», - пишет Telegram-канал Mash.

Впоследствии на месте инцидента были обнаружены обломки, похожие на части беспилотника, после чего территорию оцепили.

Еще один беспилотник, предварительно, врезался в многоэтажку в Москве на улице Профсоюзной. Там эвакуировали жителей. Как стало известно, БПЛА влетел в окно на 16-м этаже, были повреждены окна.

На этом атака в Москве не завершилась. В многоэтажку на Ленинском проспекте также врезался беспилотник. Его обломки влетели в окно одной из квартир. После чего из дома было эвакуировано около 300 человек.

Взрывы слышали и в Подмосковье

Также ощутили на себе атаку и жители Подмосковья. Там беспилотник сначала заметил в небе над селом Песково.

После чего о звуках взрывов сообщили жители Красногорска и Одинцова. По их словам, в небе над Красногорском виден дым, а в домах тряслись окна.

«Вот он, дрон летит»

В районе Красногорска позже заметили еще один дрон. Но его якобы «сбили». Всего в этом районе зафиксировали три БПЛА. Один - в небе над селом Фуньково, второй - над селом Кезьмино, третий - над селом Ромашково.

В общем, реакция россиян не заставила себя долго ждать. Они активно распространяли в сети кадры возможных «прилетов» и самих БПЛА.

Еще два беспилотника были сбиты в Истринском районе Подмосковья с разницей в полчаса. Они якобы летели со стороны элитного поселка Бенилюкс в сторону Красногорска. Но их якобы «сбили».

Информацию об уничтожении беспилотников в Подмосковье подтвердил местный губернатор Андрей Воробьев.

«Сегодня утром жители некоторых районов Московской области могли слышать звуки взрывов - это работает наша ПВО. На подлете к Москве было сбито несколько беспилотников. Прошу жителей сохранять спокойствие», - написал он.

Дроны долетели и до элитной Рублевки

Что интересно, так это то, что ПВО оказалась даже не столь надежной и в элитной Рублевке, находящейся в 20 км от Москвы, где проживают чиновники и другие богачи.

По данным телеграмм-канала Shot, только над Рублевкой было сбито пять дронов.

В Подмосковье было сбито 13 беспилотников (трое попали по домам в Москве).

Мэр Москвы сообщил об эвакуации

На атаку дронов впоследствии отреагировал мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, во время атаки «никто серьезно не пострадал», а дома получили незначительные повреждения. Жителей нескольких подъездов поврежденных домов эвакуировали.

«Все экстренные службы города находятся на местах событий. Они выясняют обстоятельства произошедшего... С целью безопасности на время работы экстренных служб проведены мероприятия по эвакуации жителей нескольких подъездов в двух домах, пострадавших от попадания БПЛА», - написал Собянин.

Во время атаки насчитали более 30 дронов

По информации Baza, всего в атаке было 32 беспилотника. Большинство якобы «было сбито в Подмосковье».

Что интересно, даже сигналы спутниковой навигации глушили в Москве. Как объясняли пропагандисты россиянам, это «связано с атакой беспилотников, использующих их для наведения». На сбои в работе GPS жаловались водители и таксисты.

Также в Москве на месте так называемого ЧП перекрывали движение по улице Удальцова от Ленинского проспекта до улицы Михаила Певцова.

Введен план «Тайфун»

Российские пропагандисты также успели сообщить, что в московской полиции после ударов БПЛА был объявлен план «Тайфун», когда личный состав привлекается к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Минобороны РФ отреагировало на атаку

Традиционно российское Министерство обороны обвинило Украину в налете дронов. Там подсчитали, что всего при атаке было привлечено 8 (хотя росСМИ сообщали о более 30) беспилотников самолетного типа.

Все они, как утверждают в Минобороны РФ, были уничтожены.

Реакция Украины

Советник главы ОП Михаил Подоляк прокомментировал утреннюю атаку беспилотников на Москву, отметив, что «не все дроны готовы атаковать Украину и хотят вернуться к своим создателям».

«Они хотят вернуться к своим создателям и соответствующим образом задать вопрос: «А зачем вы отправляете нас [бить] по детям Украины, по Киеву и так далее? И второй аспект важен. Все люди, считающие, что могут играть в одностороннюю игру, что можно будет разрушать другое суверенное государство абсолютно безнаказанно... После 15 месяцев они не поняли, что в 14-го года у них не будет? Никакого подписания линии разделения... Каждый из них будет отвечать в полном объеме», - заявил Подоляк.

Напомним, что в России, особенно в приграничных районах, часто летают БПЛА и заявляют об обстреле. В чем традиционно россияне обвиняют Украину.

Впрочем, такой массированной атаки именно на российскую столицу еще не было. Из последних атак - это попадание беспилотника в Кремле 3 мая.

Тогда дроны взрывались над куполом Сенатского дворца. Ответственность за это российские власти возложили на Киев. Украина отрицает свою причастность к произошедшему.

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