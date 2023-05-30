Сравнили цены на минской Комаровке, в гипермаркете и в магазине у дома 2 30.05.2023, 9:47

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Где выгоднее покупать продукты?

«Комсомолка» посмотрела ценники на минской Комаровке, в гипермаркете и магазине формата «у дома» на продукты для борща. Где выгоднее закупиться?

Самый простой и доступный вариант: быстренько пробежаться по магазинам шаговой доступности. В принципе, там можно отыскать все необходимое, есть даже кое-какой выбор. К примеру, лук есть и за 3,71, и за 2,65 рубля за килограмм. Исходить будем из стремления сделать борщ и вкусным, и максимально недорогим – ориентируемся во всех случаях на минимальную цену, а, значит, берем кило за 2 рубля 65 копеек. С морковью мук выбора и быть не может: есть только один сорт – 2,33 рубля.

Зато свеклы тоже два вида: один стоит 0,91 рубля, второй – дороже: 1,14. В корзинку перекочевывает тот, что подешевле. Дальше капуста: 4,44 рубля за кило, небольшие свежие кочанчики – как сообщает ценник «Урожай 2023». Берем один из них. Есть на прилавке и молодой ранний картофель, но для борща мы берем кило картошки «постарше»: 0,85 рубля за килограмм. Есть несколько вариантов помидоров, но, как и договаривались, все решает ценник - «сливка» за 4,69 BYN становится следующим приобретением. Следом – чеснок: 8,39 рубля, следовательно, нужная нам стограммовая головка обходится в 84 копейки. Небольшие трудности возникают с петрушкой: упаковка этой свежей зелени стоит 1,44 рубля. Правда, это 40 граммов, значит, нужные нам 100 граммов обойдутся в BYN 3,6, эту цифру и принимаем для итогового расчета индекса борща «шаговой доступности».

Правда, и такая ситуация возникает не впервые, в магазине у «дома» не найти лопаточной части говядины. А нам нужна именно она, благо, неподалеку есть фирменный магазин одного из белорусских мясокомбинатов, там нужная нам мясная основа наваристого борща красуется на прилавке. Стоит кило 20,32 рубля. Интересно (и важно), что в конце февраля-2023 говяжью лопатку приглядели именно в этой торговой точке. И тогда ценник был аналогичным: 20,32. Выходит, за три месяца цена этой позиции не изменилась. Считаем общую сумму, чтобы узнать, сколько стоит набор базовых продуктов, «итого» выходит равным 40 рублей 63 копейки.

Цены на помидоры в гипермаркете отличаются в три раза

Продолжая кухонно-финансовый эксперимент, следует отправиться в гипермаркет. Сразу на пути встречается лук, причем в целых трех ценовых категориях: 4,99 рубля, 3,39 (урожай-2023) и 3 рубля 17 копеек. Все три варианты выглядят пристойно, как и всегда останавливаемся на самом недорогом.

Есть выбор и свеклы: та, что молодая, урожая-23, обойдется в 2,77 рубля. Есть и куда более привлекательная по цене альтернатива. Свекла сорта «Минск» - 0,98 BYN за кило. Есть и выбор чеснок: 7,39 – импортный, из Ирана, китайский же собрат – дороже, за 8,49.

Сто граммов чеснока, таким образом, добавляют к финальному чеку в гипермаркете 74 копейки. Очень отличаются цены на помидоры, их в на прилавке сразу три вида: «томат желтый РБ» - 12,38 рубля, «томат красный, Беларусь» - 6,49 BYN и «томат» - 4 рубля 14 копеек.

В борщ отправляется кило за 4,14 рубля. Гораздо дешевле в гипермаркете (в сравнении с магазином «у дома») петрушка: 100 граммов обойдутся в 2,15 рубля. Нет проблем с картофелем: 1,04 рубля и морковью – килограмм стоит 2, 53 BYN. Еще нужна капуста: прошлогодней (а она, понятное дело, дешевле) в продаже не оказалось, глаз радует молодая да ранняя капустка, цена за килограммовый кочанчик урожая-2023 – 3 рубля 99 копеек.

А вот с лопаточной частью говядины возникли небольшие вопросы: на развес ее в продаже не было. Зато присутствовал вариант в вакуумной упаковке: 700 граммов – 19,07 рубля. Следовательно, нужный килограмм утяжелит итоговую сумму на 27 рублей 24 копейки. Сумма итогового чека, таким образом, составила 45 рублей 98 копеек.

Комаровка: самая недорогая зелень и говядина, а свекла — рекордсменка

Центральный продовольственный рынок белорусской столицы - Комаровский - предлагает варианты базовых продуктов в широком разнообразии. Понятное дело, что и цены разнятся. В продаже, к примеру, репчатый лук может стоить и 4,5-5,5 рубля (урожай 2023 года), может и 3 рубля.

Наиболее привлекательный в плане цены вариант – 2,79 белорусского рубля. Аналогичная ситуация и морковкой: «как с картинки» обойдется 3,5-4,5 рубля, средний ценник просто «молодой» моркови (она тоже хорошо выглядит) – около 3 рублей.

Придерживаясь принципа «самое доступное по цене», следует остановиться на моркови урожае предыдущего года, она крепкая, для борща – самое то, да и цена говорит сама за себя: 1 рубль 49 копеек. Картофельное изобилие на «Комаровке» тоже имеет место: молодая картошечка стоит от трех до 5,5-6 рублей.

Для борща вполне сойдет и упругая прошлогодняя: 1,19 рубля. Отметим, что и морковь, и картошку по названным минимальным ценам нужно старательно поискать, такие ценовые предложения, честно говоря, фактически единственные в своем роде.

Что, как показывает опыт, во все поры года выгоднее покупать на рынке, так это свежую ароматную зелень. Стограммовый пучок петрушки обойдется в полтора рубля. Изобилие помидоров тоже радует: на любой вкус, цвет и, разумеется, кошелек. Потолка цен, кажется, нет: есть томаты и за 13 рублей, и за 17. Речь идет, разумеется, об импортных. Белорусские помидоры в целом дешевле, если походить-побродить, то можно отыскать за 4,9-5 BYN.

Аналогичная ситуация с ценами на чеснок: хотите килограмм за 20 рублей - пожалуйста, есть и за 15. Минимальный ценник – 10 рублей, сто граммов – ровно один рубль. Разнятся цены на капусту, торгуют уже в большинстве своем той, что выросла в 2023 году, минимальная стоимость – 2,99 за кг. Цены на свеклу впечатляют: 4-5-6 рублей за килограмм. Сорт «Бордо» (кило) обходится любителям борща в 3,99 рубля. Что осталось? Говядина. 20 рублей за килограмм.

- Вообще-то, конечно, 22 рубля, но вам – за 20, - традиционная фраза продавцов, символизирующая личное расположение и сулящая некоторую приятную экономию.

Так или иначе, итоговая сумма, в которую обходится «борщ по-комаровски», таким образом – 39 рублей 85 копеек.

Где выгоднее купить продукты для борща в мае 2023

Что имеем? Индекс борща, рассчитанный для магазина шаговой доступности формата «у дома» - 40 рублей 63 копейки, для гипермаркета - 45 рублей 98 копеек, нужный набор продуктов, купленный на Комаровке, обходится 39 рублей 85 копеек.

А если сэкономить?

Действительно, а почему бы и нет. Что если побегать по магазинам, заглянуть в гипермаркет, закупиться на Комаровке, но покупать самые-самые недорогие в своей категории продукты? В магазине «у дома» покупаем: лук (2,65), картофель (0,85) и свеклу (0,91 BYN). В гипермаркете имеет смысл купить белорусские помидоры за 4,14 рубля и чеснок (74 копейки). На рядах Комаровки имеет смысл приглядеться к моркови (1,49), говядине (20 рублей за кило), петрушке (1,5 рубля за 100 граммов). Там же и самая недорогая капуста: 2,99 рубля за молодой кочанчик. Итого: 35 рублей 27 копеек. Весной-2022 рассчитанный таким же образом «экономный» ценник был несколько меньшим: 29,98 BYN.

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