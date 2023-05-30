«Шойгу, где ПВО?» 10 30.05.2023, 11:41

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Фото: Anadolu Agency

Россияне бьются в истерике из-за атаки дронов на Москву.

В столице страны России утро вторника, 30 мая, началось со взрывов – произошла массовая атака беспилотниками. Всего российские пропагандистские СМИ сообщают о 25 дронах, которые ударили по Москве.

Часть беспилотников сбила российская ПВО, однако есть и ряд попаданий. В частности сообщалось, что один из дронов попал в 15-этажку в Новой Москве, частично повредив окна и плиту перекрытия на верхних этажах. Также отмечается, что попадания в многоэтажки с незначительными повреждениями были на Профсоюзной улице и Ленинском проспекте в Москве.

Местные паблики писали лишь об одном пострадавшем из-за дрона, который упал на Ленинском проспекте российской столицы.

На атаку дронами по Москве сразу отреагировали россияне в соцсетях. Часть из них начала писать о «дырявом российском ПВО», некоторые обращались к министру обороны РФ Сергею Шойгу с вопросом, куда же делась ПВО и почему она не работала должным образом, передает «Главред».

Часть россиян начала паниковать и писать, что скоро Москва станет самым опасным городом в стране-агрессоре России. А некоторые даже начали прогнозировать, что на российскую столицу скоро, возможно, и ракеты полетят.

Однако очень многие граждане РФ отреагировали на атаку дронами увеличением своей агрессии. Так, некоторые начали призывать российских оккупантов «ответить» на такую атаку более мощным оружием и уничтожать украинцев. Кто-то призвал уничтожить Киев вдребезги.

В то же время многие начали обвинять в этой атаке украинцев и заявлять, якобы они «перешли красную линию». Но россияне при этом якобы «забыли» тот факт, что это РФ развязала против Украины полномасштабную кровавую войну и год и три месяца атакует Украину ракетами и дронами.

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