Не всегда дешево и без гарантии: что продают в минских конфискатах 3 30.05.2023, 14:33

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Фото: Tochka.by

Можно найти даже зерноуборочный комбайн.

В Беларуси есть несколько компаний, которые занимаются продажей конфискованной продукции. Причем приобрести товары можно как в стандартных магазинах, так и через интернет.

Магазины конфиската появились в Беларуси около десяти лет назад. И открытие первых маркетов вызвало большой интерес у покупателей. Найти новенький iPhone по цене ниже рыночной? Да, такое было возможно. И неважно, что технику продавали без гарантии.

Но со временем у народа интерес к такой форме торговли как-то поугас. То ли пресытились, то ли ассортимент стал хуже. Да и зачем брать, как говорится, кота в мешке?

Тем не менее, конфискат есть, и его продают.

Корреспондент Tochka.by посетил один из самых популярных магазинов конфиската в Минске на проспекте Победителей.

Поговорили с продавцами и покупателями. Узнали, есть ли там брендовые вещи. И можно ли на конфискате экономить?

Самый популярный конфискат-бутик

Магазин конфискованных товаров на проспекте Победителей можно смело назвать одним из популярных в столице. Открыли его в 2017 году.

С того времени торговый объект притягивает многочисленную публику, которая желает прикупить какую-то брендовую вещь.

Ассортимент в магазине большой. Но если вы думаете, что здесь продают только один конфискат, то ошибаетесь.\

Изъятые товары на прилавках отмечены розовыми ценниками – и их здесь процентов тридцать от всего предлагаемого ассортимента.

Конфискат – это от таможни?

Многие белорусы уверены, что товар в магазинах конфиската привезен с таможенных складов. Это так, но лишь отчасти.

«Конфискат – это не только то, что привезено с границы и изъято таможенниками. Сначала товар попадает на склады и лежит там до решения суда. Иногда товар возвращают владельцу, если суд решает ограничиться штрафом. Если суд конфисковывает товар, то он поступает для продажи. Причем человек, у которого конфисковали товар, может прийти в магазин и выкупить его при желании», – рассказывает продавец Дмитрий.

Завозят товар в магазин по-разному. Бывает, что каждый день идут поставки, а иногда неделю ничего нет, уточняет собеседник.

Ассортимент тут широкий: можно и носков купить конфискованных, а можно и что-то из дорогостоящей бытовой техники.

Сколько стоит одежда в конфискате

Новый спортивный мужской джемпер стоит чуть более 12 рублей. На этикетке указано – товар новый. Есть ветровки по 15 и 30 рублей.

В наличии и женские колготы почти за 5 рублей. Новые женские кеды продают за 20 рублей. Мужские кроссовки – за 30.

Есть варианты и подороже. Брендовые джинсы Levis оценили в 105 рублей.

А женские утепленные кроссовки реализуют по 1137 рублей. Да, это не номер телефона, а стоимость товара.

Если обобщить – очень дорогой одежды в конфискате мало. Как правило, ценник не бьет по карману среднестатистического белоруса.

Дорогая бытовая техника

Идем дальше: сколько стоит конфискованная бытовая техника?

К примеру, вертикальный блендер Moulinex стоит около 333 рублей, а Bosh – 439. Погружной блендер от неизвестного производителя оценили в 52 рубля.

Стиральная машина AEG – чуть более 2000 рублей, варочная панель Bosh – почти 1200.

Телевизор Sony Bravia XR – 4736 рубля. Но у товара была уценка. Первоначальная стоимость составляла почти 5300 рублей.

Как уценивают товар

Как признаются продавцы, в последнее время переоценок стало меньше.

«Максимум 5% сейчас, раньше и больше было. Но мы их не делаем, это решение принимает руководство», – отмечает женщина на кассе.

Переоценивают стоимость товара в том случае, если его долго никто не покупает. Но здесь все индивидуально. Что-то попадет под переоценку через месяц, а что-то позже.

Из-за того, что многие товары стоят недешево, своего покупателя они могут ждать и год.

А потому постоянные посетители конфискатов очень терпеливы. Ждут момента, пока желанный предмет гардероба или бытовая техника «сбросят ценник» несколько раз до приемлемой суммы.

К примеру, китайский смарт-браслет изначально стоил более 500 рублей, а сейчас он уже реализуется за 353 рубля.

Мобильный телефон Samsung Galaxy A22 с памятью 64Gb реализуют за 471 рубль. Примечательно, что в некоторых минских интернет-магазинах аналогичная модель стоит дешевле и продается с гарантией.

Никакой гарантии

Увы, но на конфискат никаких гарантий никто не дает. Таковы правила.

Покупая что-либо в данном магазине, вы снимаете с продавца всякие претензии по качеству. И неисправный телефон или неподошедший джемпер у вас никто обратно не примет.

Кроме того, напрасно надеяться, что в конфискате вы купите за 40 рублей сумочку от LOUIS VUITTON. Изъятую контрабанду здесь продают, и бренды бывают. Но и цена на них соответствующая. Оценщики прекрасно отличают подделку от оригинала.

Кому прежде принадлежали товары в конфискате, продавцы не говорят. Не потому, что не хотят, а попросту не знают. Но некоторые позиции на прилавках – с понятной историей.

«Тогда на ценнике будет написано, когда, у кого и кем он изъят», – отмечают в магазине.

Купить комбайн в конфискате

В конфискате можно не только найти вещи или бытовую технику. Здесь часто реализуют мебель, стройматериалы, а также автомобили. Как правило, с аукциона.

Найти эти категории товаров можно на специализированных сайтах. Например, РУП «БелЮрОбеспечение» продает арестованное и залоговое имущество физлиц, предприятий-банкротов.

Есть здесь в наличии и легковые авто. Как правило, не новые и с изъянами. Так, AUDI 80 из 1987 года продают за 1583 рубля.

«Работоспособность двигателя внутреннего сгорания, иных узлов и агрегатов моторного отсека не проверялась. Многочисленные повреждения лакокрасочного покрытия в виде царапин и сколов, пятен сквозной коррозии, ключи зажигания отсутствуют», – сказано в описании.

Есть и красный CITROEN C1 2007-го года выпуска. Начальная цена: 6592 рубля.

«Бывшее в употреблении, при инструментальном контроле, диагностике, разборке возможно выявление скрытых дефектов», – уточняют на сайте.

В конфискате можно найти и приобрести зерноуборочный комбайн. Начальная цена 163 900 рублей. Было бы желание и деньги.

Кстати, если аукцион по какой-то причине не состоится, то через месяц цена на выставляемый лот снижается. И так до той поры, пока не найдется покупатель.

Покупать или не покупать конфискованный товар?

Хороший вопрос, конечно. И одновременно сложный.

Покупая товар в конфискате, вы идете на риск, потому что не знаете, насколько товар качественный и какая у него «предыстория». Закон «О защите прав потребителей» на конфискованные товары не распространяется.

С ценами тоже все по-разному. Бывает, что товар здесь стоит дороже, чем в обычном магазине. А иногда – наоборот. Потому нужно прицениваться и сравнивать.

В общем, что важнее: цена либо гарантия – потребитель решает сам.

Но если подойти с умом, многие покупки в конфискате в нестабильное время могут стать хорошим решением.

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