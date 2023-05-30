В Шкловском районе сельчанин облил женщину бензином и поджег 6 30.05.2023, 21:03

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За жизнь пострадавшей борются медики.

Уголовное дело возбудили в отношении 52-летнего жителя Шкловского района, который облил сожительницу горючей жидкостью и поджег. Подробности инцидента рассказал приближенный к МВД телеграм-канал.

24 мая в областную больницу Могилева доставили 62-летнюю женщину с ожогами большей части тела. Пострадавшая успела рассказать медикам, что травмы она получила от своего сожителя.

Выяснилось, что накануне пара повздорила. Мужчина облил женщину горючей жидкостью и поджег. Лишь спустя некоторое время он позвонил в скорую.

В настоящее время за жизнь женщины борются медики. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

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