ISW: Беспилотники целились по резиденции Путина и элитным районам под Москвой 1 31.05.2023, 8:03

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Фото: Anadolu Agency

Стало известно, почему Кремль пытается снизить значение атаки дронов на столицу РФ.

Российский диктатор Владимир Путин пытается преуменьшить значение атаки дронов на Москву 30 мая, чтобы не раскрывать ограниченные возможности РФ для «ответа» Украине, которой Кремль приписывает ответственность за налет БПЛА.

К таким выводам пришли аналитики Института изучения войны (ISW).

Атака беспилотников на Москву и Подмосковье

В РФ заявляют, что 30 мая Украина нанесла серию ударов БПЛА по Москве, поскольку российские войска вновь атаковали Киев беспилотниками «Shahed».

В Минобороны РФ обвинили Украину в атаке Москвы с помощью 8 беспилотников утром 30 мая, заявив, что 5 дронов они сбили, а еще 3 - подавили с помощью систем радиоэлектронной борьбы.

Однако российский пропагандист Владимир Соловьев заявил, что Украина запустила 32 беспилотника, некоторые из которых были нацелены на престижный район Рублевки в Московской области.

По данным российского независимого издания, беспилотник наносил удары преимущественно по районам возле резиденции Путина в Ново-Огарево и другим элитным районам Московской области.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что несколько зданий в столице РФ получили незначительные повреждения, а российские источники показали кадры небольшого взрыва в районе Новая Москва.

Российский «военкор» утверждал, что БПЛА, летающие над Москвой, напоминают украинские ударные беспилотники.

На кадрах с геолокацией видно, как российские силы сбивают беспилотники, идентифицированные как украинские по данным OSINT, в нескольких разных районах Москвы и Московской области.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк отрицал, что наша страна была непосредственно причастна к удару беспилотника, но спрогнозировал, что в будущем количество таких атак может увеличиться.

РФ не смогла воздушными ударами по Украине показать «успех» в войне

В Институте изучения войны отмечают, что недавние жалобы российских блогеров на предполагаемое отсутствие эскалации со стороны РФ в ответ на рейд в Белгородской области и налет дронов в Московской области «не делают заслуги» оккупантам в беспрецедентном масштабе их воздушной кампании против Киева.

Многие блогеры и лица, в том числе бывший российский офицер Игорь Гиркин и основатель ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин неоднократно жаловались на отсутствие полномасштабной всеобщей и экономической мобилизации в РФ, что, по их словам, является единственной возможной мерой, способной удовлетворить более широкий протест в информационном пространстве.

Путин скрывает ограниченные возможности РФ

Как говорится в отчете ISW, руководитель Кремля Путин пытается преуменьшить значение атаки беспилотников на Москву, чтобы «не раскрывать ограниченные возможности, которые у него есть, чтобы отомстить Украине».

Путин заявил, что войска РФ якобы нанесли удар по штаб-квартире украинской военной разведки «два-три дня назад», и что Росармия продолжают реагировать на «войну Украины против Донбасса», нанося удары по украинской «военной инфраструктуре».

Путин намекнул, что удар беспилотника по Москве был ответом Киева на российские удары.

Акцент Путина на прошлых и текущих ракетных ударах, вероятно, является попыткой показать, что РФ уже активно принимает ответные меры и ей не нужно реагировать «на дальнейшие украинские провокации», считают эксперты.

«Путин последовательно реагировал на подлинные и предполагаемые действия Украины, отдавая приказы о массированных ракетных и беспилотных кампаниях, вероятно, из-за неспособности российских войск добиться каких-либо решающих результатов на поле боя», - говорится в публикации.

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