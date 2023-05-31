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HIMARS ликвидировал пункт управления российскими ракетами С-400 «Триумф»

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  • 31.05.2023, 8:22
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HIMARS ликвидировал пункт управления российскими ракетами С-400 «Триумф»

Это первый случай, подтвержденный кадрами с фронта.

Вооруженные силы Украины уничтожили вражеский пункт управления ЗРК С-400 «Триумф» на Херсонщине. В ходе операции использована РСЗО HIMARS.

Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на Telegram-канал «Досье Шпиона». По данным источника, это первый случай поражения ПБУ 55К6Е, подтвержденный фото фиксацией.

«Вашему вниманию фото поражения пункта боевого управления ЗРК С-400 «Триумф», – говорится в сообщении.

В источнике заявили, что инцидент произошел в ходе атаки ВСУ на склады временного хранения вооружения на территории Херсонской области.

«Использована РСЗО HIMARS. 20-е числа мая 2023», – добавили в сообщении.

С-400 («Триумф») – российская зенитная ракетная система большого и среднего радиуса действия, зенитный ракетный комплекс (ЗРК) ) нового поколения. Создано для поражения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения — самолетов-разведчиков, самолетов стратегической и тактической авиации, тактических, оперативно-тактических баллистических ракет, баллистических ракет средней дальности, гиперзвуковых целей, установщиков помех, самолетов радиолокационного дозора и наведения и других. Каждая ЗРС обеспечивает одновременный обстрел до 80 целей (при наличии 8 ЗРК) с наведением на них до 160 ракет.

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