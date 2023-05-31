Российская балерина Волочкова стала «наводчицей» для атаки дронов под Москвой 9 31.05.2023, 9:23

12,038

Анастасия Волочкова

Разведчики поблагодарили Волочкову за «слив» координат важного объекта Минобороны РФ.

«Искренние» попытки российской примы-балерины Анастасии Волочковой помочь операторам беспилотников, которые 30 мая атаковали Москву, не остались незамеченными. За то, что она нашла возможность передать важную информацию, международное разведывательное сообщество InformNapalm выразило ей «строгую благодарность».

Российская балерина, чье имя уже давно ассоциируется со словом «шпагат», своим видео помогла определить расположение важного объекта Минобороны РФ. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала InformNapalm.

Сама балерина проживает в Подмосковье по адресу: Московская обл., с. Николо-Урюпино, ул. Академика Зусика, дом. 15. Узнав благодаря ее видео, что это рядом с воинской частью, разведчики InformNapalm установили, где расположен российский военный объект.

«Международное разведывательное сообщество InformNapalm выражает «строгую благодарность» российской балерине-корректировщице Анастасии Волочковой, которая нашла возможность передать информацию, что утром слышала взрывы дронов, а также, что неподалеку от нее находится военная часть. Благодаря этим данным мы установили, что дом Волочковой находится на расстоянии 1,5 км от российской в/ч 11105-2 (инженерный батальон), дислоцируемой по адресу: Московская обл., Инженерный-1», – сообщили в международном сообществе.

Так поклонница Путина Волочкова неожиданно стала корректировщицей для операторов дронов.

«Волочкова в очередной раз показала, что умеет «садиться на шпагат», – иронически отметили в InformNapalm.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».