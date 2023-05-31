Тонкий налет Дмитрий Галко, «Грани»

31.05.2023, 9:57

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Дмитрий Галко

Фото: «Радыё Свабода»

И вот тут Пригожин мог бы стать шебекинским Стенькой Разиным или Емельяном Пугачевым.

«Мопеды летели по картам XVII века. Не нашли на карте Украину и вернулись на место запуска». Это одна из многочисленных шуток по поводу предположительной атаки украинских дронов на Москву утром 30 мая. Предположительно атаки и предположительно украинских. Не стоит сбрасывать со счетов версию специального мероприятия по обеспечению грядущей мобилизации, которая на этот раз затронет российские мегаполисы, потому что ресурсы провинции истощены. Для этого желательно, чтобы жители мегаполисов почувствовали себя немножечко в опасности. Так, например, российский военный эксперт Константин Сивков прямо говорит: «Я считаю, что эти удары очень позитивные для нас. По одной простой причине - это мобилизует общество. Чтобы наше общество начинало понимать, в какой ситуации мы находимся. [Военный] эффект нулевой, а социально-политический эффект очень серьезный. Это будет способствовать пониманию, что у нас очень серьезный враг».

Кроме того, Москва получила еще одну возможность продолжать талдычить про «террористический киевский режим» и «право принять самые жесткие ответные меры». Не совсем верно считать, будто она не нуждается в поводах, - нет, она сознательно ведет информационную войну. Путин заявил, что это, мол, ответ на удар по некоему «центру принятия решений» в Украине. Посмотрите-ка, мы бьем «куда надо», а они - «куда ни попадя». На кого-то да сработает такая пропаганда. Особенно если сам обманываться рад.

Еще одна пропагандистская линия - требование возродить СМЕРШ, НКВД, ГУЛАГ и т.п. В общем, «Сталина на них нет». Она опирается на то, что беспилотники якобы не могли быть запущены с территории Украины, а значит, Россия кишит врагами и шпионами, которых надо выявлять и ликвидировать. Кадыров заодно призвал «ввести военное положение по всей России».

Если же не постановка, то все равно необязательно сразу «атака». Это могла быть и чисто разведывательная операция. Согласно сообщению Минобороны РФ, речь идет о восьми беспилотных летательных аппаратах - и все они якобы были поражены. Пять БПЛА сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С» на подлете к Москве. Еще три - подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, потеряли управление и сбились с курса. При этом достоверно известно о трех местах, где беспилотники врезались в жилые дома. (Тут стоит напомнить, что российская пропаганда регулярно возлагает вину на украинскую ПВО за поражение жилых домов: дескать, если бы не она, то попало бы «куда надо». Эти обвинения можно отзеркалить.) Два таких инцидента зафиксированы в Юго-западном административном округе Москвы, по адресам: ул. Профсоюзная, д. 98, к. 6 и Ленинский пр-т, д. 92, к. 1. Еще один - в Новомосковском административном округе, по адресу ул. Атласова, д. 11. В двух из трех случаев взрывные устройства «по счастливой случайности» не сдетонировали. В третьем - последствия не слишком отличаются по характеру от двух, где дроны врезались в здания без детонации боевой части. Поэтому остается под вопросом, а была ли эта боевая часть?

На мой взгляд, информации, которой мы располагаем, недостаточно, чтобы можно было однозначно ответить на вопрос «что это было». Все что угодно, вплоть до мести жителей Шебекина. Которые все никак не могут достучаться до «московской хунты». Накануне они решили обратиться с жалобой в соцсетях к Первому каналу - на то, что про них забыли и не слышат. Их комментарии стали удалять, что вызвало флешмоб: пользователи заходили и оставляли одно слово - «Шебекино». Тогда на название города в Белгородской области поставили фильтр. Ну а что? Был город - нету города. Не-а, никогда не слышали. И запомнить-то невозможно. Шемякино, Шмекино, Шебякино, Шеремякино? Да какая разница!

Главное, что элитная агломерация вокруг Москвы, судя по карте сбитых БПЛА, средствами ПВО защищена. И вот тут Пригожин со своими «жирными с…ками» и «пусть ваши дома полыхают» мог бы стать шебекинским Стенькой Разиным или Емельяном Пугачевым. Образец обращения уже есть: «Мы устали терпеть. Слушать нас никто не хочет. Евгений Викторович, спасите нас! Кроме вас, нам никто не поможет».

Дмитрий Галко, «Грани»

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