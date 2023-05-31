Минчанин с поддельным паспортом и 19 сим-картами продавал угнанные автомобили 31.05.2023, 11:05

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Он обманул как минимум трех человек.

Минчанин продавал через интернет кроссоверы-двойники, использовал поддельный паспорт и чужой мобильный номер, рассказал заместитель начальника управления Следственного комитета по Гомельской области Александр Гриньков.

Минчанин обманул как минимум трех человек. Он продавал через интернет Hyundai Palisade, Hyundai Sonata и Kia Sportage на российских номерах. Автомобили были «с криминальной историей».

«Чтобы обезопасить себя, он приобрел поддельный паспорт со своей фотографией, но на имя законного владельца одного из продаваемых им автомобилей и представлялся его именем. Кроме того, для продажи автомобиля использовал зарегистрированный на подставное лицо номер мобильного телефона, который указывал в объявлении. К слову, всего по делу были изъяты 26 мобильных телефонов и 19 сим-карт. Проверяется причастность по использованию их в криминальных целях», — рассказал Гриньков.

Один покупатель — россиянин — смог поставить автомобиль на учет в РФ. Но через неделю выяснилось, что на машине перебиты номера — ранее ее похитили. Поддельные VIN-номера и у остальных двух машин. Это «двойники», то есть их идентификационные номера совпадают с двумя другими «чистыми» авто.

Изъяты еще два автомобиля BMW X3 и KIA K5, по которым назначены экспертизы для установления подлинности идентификационных номеров. Проверяется версия о том, что данные авто также были похищены ранее и готовились к продаже. Был задержан и подельник обвиняемого — житель Барановичей, который изменил идентификационный номер в Kia Sportage.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 209 УК — «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Мужчина находится под стражей. В отношении жителя Барановичей возбуждено дело по ст. 381 УК (Подделка идентификационного номера транспортного средства).

Напомним, задержали предприимчивого минчанина в Чаусах. Тогда сообщалось, что жертвами обмана стали россиянин и белорус. Hyundai Palisade одним из них была куплена за 50 тысяч долларов.

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