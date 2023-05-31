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Видеофакт: «Призраки Бахмута» наводят ужас на россиян

  • 31.05.2023, 14:06
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Видеофакт: «Призраки Бахмута» наводят ужас на россиян

Украинский спецназ показал работу снайперов.

В среду, 31 мая, Силы спецопераций ВСУ показали работу снайперов.

«Сборное видео работы снайперов нашего подразделения, которые наводят ужас на оккупанта», — говорится в сообщении в Telegram.

Защитники подчеркнули, что из перехватов они знают об эффективности своей работы.

«И сколько бы ни было уничтожено, пока хоть один враг жив мы не остановимся», — сказано в сообщении.

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