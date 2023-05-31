Видеофакт: «Призраки Бахмута» наводят ужас на россиян
- 31.05.2023, 14:06
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Украинский спецназ показал работу снайперов.
В среду, 31 мая, Силы спецопераций ВСУ показали работу снайперов.
«Сборное видео работы снайперов нашего подразделения, которые наводят ужас на оккупанта», — говорится в сообщении в Telegram.
Защитники подчеркнули, что из перехватов они знают об эффективности своей работы.
«И сколько бы ни было уничтожено, пока хоть один враг жив мы не остановимся», — сказано в сообщении.