Армия и ВПК России уткнулись в самое дно 1 31.05.2023, 17:35

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Страну накрыл патронный голод.

Правительство РФ неожиданно ввело полный запрет на вывоз из страны патронов и гильз до конца года. Причина такой меры может быть только одна: страна столкнулась еще и с патронным голодом.

Таким мнением поделился в Telegram российский блогер, военный и политический эксперт Анатолий Несмиян (Эль Мюрид).

Военная промышленность России, как оказалась, не способна в достаточном количестве производить не только ракеты, артиллерийские снаряды, но и самое простое - патроны. Это результат реформы путинской реформы по оптимизации военной машины. Диктатор построил армию, которая не заточена под большие серьезные войны с сильным противником, с которым она столкнулась, вторгнувшись в Украину.

«Предполагалось, что армия России будет такой военно-полицейской силой, способной на проведение коротких операций в отсталых регионах мира в формате принуждения к миру или миротворческих миссий в отношении каких-то малоразвитых варваров. В Сирии этот формат прекрасно работал… По отношению к туземным формированиям армия справлялась, а где туземцы ее начинали гонять, как зайца, вроде Пальмиры, появлялась ЧВК, подчищающая армейские косяки… Под эту армию и ее задачи была переформатирована и военная промышленность», - рассказал Мюрид.

Результатом этой реформы стало то, что российский ВПК сегодня не в состоянии исполнять хотелки диктатора о чудо-оружии. Единственное, что он может, это производить мультики о несуществующих «аналоговнетах».

Война против Украины продемонстрировала, что собой представляет российская военная машина России. Провалив свой трехденвный блицкриг на Киев, РФ оказалась втянута в войну, которую не вытягивает ни в военной, ни в промышленной, ни в экономической сферах. Мощностей нет, как и адекватного руководства страны.

«Патронный голод - это уже само дно. Днее быть не может. Это тотальная деградация ВПК и армии, ниже которой уже начинаются процессы деструкции в чистом виде», - констатировал российский блогер.

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