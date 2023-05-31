закрыть
31 мая 2023, среда, 18:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Армия и ВПК России уткнулись в самое дно

1
  • 31.05.2023, 17:35
  • 5,392
Армия и ВПК России уткнулись в самое дно

Страну накрыл патронный голод.

Правительство РФ неожиданно ввело полный запрет на вывоз из страны патронов и гильз до конца года. Причина такой меры может быть только одна: страна столкнулась еще и с патронным голодом.

Таким мнением поделился в Telegram российский блогер, военный и политический эксперт Анатолий Несмиян (Эль Мюрид).

Военная промышленность России, как оказалась, не способна в достаточном количестве производить не только ракеты, артиллерийские снаряды, но и самое простое - патроны. Это результат реформы путинской реформы по оптимизации военной машины. Диктатор построил армию, которая не заточена под большие серьезные войны с сильным противником, с которым она столкнулась, вторгнувшись в Украину.

«Предполагалось, что армия России будет такой военно-полицейской силой, способной на проведение коротких операций в отсталых регионах мира в формате принуждения к миру или миротворческих миссий в отношении каких-то малоразвитых варваров. В Сирии этот формат прекрасно работал… По отношению к туземным формированиям армия справлялась, а где туземцы ее начинали гонять, как зайца, вроде Пальмиры, появлялась ЧВК, подчищающая армейские косяки… Под эту армию и ее задачи была переформатирована и военная промышленность», - рассказал Мюрид.

Результатом этой реформы стало то, что российский ВПК сегодня не в состоянии исполнять хотелки диктатора о чудо-оружии. Единственное, что он может, это производить мультики о несуществующих «аналоговнетах».

Война против Украины продемонстрировала, что собой представляет российская военная машина России. Провалив свой трехденвный блицкриг на Киев, РФ оказалась втянута в войну, которую не вытягивает ни в военной, ни в промышленной, ни в экономической сферах. Мощностей нет, как и адекватного руководства страны.

«Патронный голод - это уже само дно. Днее быть не может. Это тотальная деградация ВПК и армии, ниже которой уже начинаются процессы деструкции в чистом виде», - констатировал российский блогер.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Положить диктатора на лопатки
Положить диктатора на лопатки Артем Черников
Срочно требуется механик гильотины
Срочно требуется механик гильотины Владимир Халип
Птичку жалко?
Птичку жалко? Ирина Халип
Путин, с вещами на выход
Путин, с вещами на выход Евгений Магда