«Это не Шемякино, а Шебекино, и тут идут бои»6
- 1.06.2023, 10:48
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Пропагандисты подтвердили прорыв границы российскими добровольцами.
Российские пропагандисты сообщили, что в Шебекино идет самый настоящий бой, а ВС РФ пока держат оборону.
Один из военкоров РФ снял на камеру обращение из Шебекино.
Просит сильно не паниковать, но и вместе с тем серьезно отнестись к самой ситуации: якобы город находится под обстрелом. При этом эвакуация населения идет полным ходом. Пропагандист также подчеркнул, что в Шебекино идут самые настоящие бои, сообщает dialog.ua.
Тем временем добровольцы из «РДК» и Легиона «Свобода России» опубликовали кадры с границы и утверждают, что действительно идут бои в районе АПП «Шебекино», а совсем скоро бойцы зайдут и в районный центр.