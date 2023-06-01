«Это не Шемякино, а Шебекино, и тут идут бои» 6 1.06.2023, 10:48

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Пропагандисты подтвердили прорыв границы российскими добровольцами.

Российские пропагандисты сообщили, что в Шебекино идет самый настоящий бой, а ВС РФ пока держат оборону.

Один из военкоров РФ снял на камеру обращение из Шебекино.

Просит сильно не паниковать, но и вместе с тем серьезно отнестись к самой ситуации: якобы город находится под обстрелом. При этом эвакуация населения идет полным ходом. Пропагандист также подчеркнул, что в Шебекино идут самые настоящие бои, сообщает dialog.ua.

Тем временем добровольцы из «РДК» и Легиона «Свобода России» опубликовали кадры с границы и утверждают, что действительно идут бои в районе АПП «Шебекино», а совсем скоро бойцы зайдут и в районный центр.

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