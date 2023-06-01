Ученые: Неандертальцы создали сложное «химическое производство» 1.06.2023, 11:43

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Задолго до Homo sapiens.

Исследователи из Тюбингенского университета нашли новое доказательство развитых когнитивных способностей неандертальцев. Представители вымершего вида человека разработали сложную технологию для производства клея из березового сока. Он использовался для соединения камня с костью и дерева в инструментах и оружии, пишет «Хайтек».

Ученые воспроизвели различные методы создания клея из березового сока, которые могли быть доступны древним людям. Полученные составы они сравнили с химическими остатками, найденными на древних инструментах неандертальцев, с помощью инфракрасной спектроскопии, газовой хроматографии и микрокомпьютерной томографии.

Ранее считалось, что неандертальцы либо находили березовую смолу после пожара, либо использовали простой способ производства. Но анализ показал, что для создания клея, идентичного тому, который использовали древние люди, требовалось использовать сложный метод ступенчатой дистилляции с ограничением кислорода и подземным нагревом.

Учитывая сложность производства, исследователи полагают, что эта технология не была открыта случайно, а развивалась в результате множества экспериментов. При этом она как минимум на 100 000 лет предшествует созданию производств такой же сложности у представителей нашего вида. Это открытие ставит под сомнение представления, что интеллект является исключительной чертой Homo sapiens, и показывает развитые способности неандертальцев.

Растущее количество археологических свидетельств демонстрирует, что неандертальцы представляли собой гораздо более развитое общество, чем считалось раньше. Многие технологические новшества, считающиеся изобретениями Homo sapiens, уже использовались представителями древнего вида.

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