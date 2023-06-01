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Военный обозреватель о боях в Шебекино: Россияне не понимают собственного счастья

  • 1.06.2023, 15:49
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Военный обозреватель о боях в Шебекино: Россияне не понимают собственного счастья

Добровольцы помогают Украине в подготовке контрнаступления.

Украинский военный обозреватель Денис Попович в эфире Radio NV прокомментировал боевые действия, которые происходят в Шебекино Белгородской области РФ.

«Россияне не понимают собственного счастья, как говорится. Это освободительная армия Белгородской народной республики, российские добровольцы хотят их избавить от режима [российского диктатора Владимира] Путина. Я думаю, что они скоро поймут их счастье и присоединятся к этой освободительной армии для того, чтобы ускорить наступление демократии в РФ», — иронично высказался Попович.

Эксперт считает, что вместе с атакой дронами на Москву и другими подобными инцидентами происходит «масштабирование уколов РФ», которые осуществляются для того, чтобы рассеять внимание Кремля:

«Чтобы „задосить“ их центр принятия решений, который очень вертикальный и централизованный. И таким образом подготовить поле боя, чтобы наконец начать активные контрнаступательные действия».

Обозреватель убежден, что это все является частью подготовки украинского наступления, в котором нам помогают «неизвестные третьи силы».

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