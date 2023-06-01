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Белорусские военные «сбивали» дроны холостыми патронами

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  • 1.06.2023, 19:54
  • 3,934
Белорусские военные «сбивали» дроны холостыми патронами

Видеохит.

Белорусские военные тренируются сбивать дроны холостыми патронами. Видео учения опубликовало Минобороны.

Минобороны Беларуси поделилось видео, как во время учений Вооруженных сил Беларуси с органами военного управления и воинскими частями техобеспечения «на базе 43-го арсенала ракет и боеприпасов был отработан вопрос подавления и уничтожения БПЛА».

Для подавления беспилотника использовали 23-мм зенитную установку ЗУ-23-2 и автомат Калашникова.

На видео белорусский военный ведет огонь по БПЛА из автомата Калашникова с втулкой для холостой стрельбы.

Согласно правилам стрельбы из автомата АК-74, категорически запрещена стрельба из автомата боевыми патронами с накрученной на ствол втулкой для холостой стрельбы.

У военнослужащего в магазине не могло быть боевых патронов.

В Минобороны Беларуси не уточнили, каким образом может быть «подавлен и уничтожен БПЛА» огнем из автомата холостыми патронами.

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