Белорусские военные «сбивали» дроны холостыми патронами

Белорусские военные «сбивали» дроны холостыми патронами11
- 1.06.2023, 19:54
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Видеохит.
Белорусские военные тренируются сбивать дроны холостыми патронами. Видео учения опубликовало Минобороны.
Минобороны Беларуси поделилось видео, как во время учений Вооруженных сил Беларуси с органами военного управления и воинскими частями техобеспечения «на базе 43-го арсенала ракет и боеприпасов был отработан вопрос подавления и уничтожения БПЛА».
Для подавления беспилотника использовали 23-мм зенитную установку ЗУ-23-2 и автомат Калашникова.
На видео белорусский военный ведет огонь по БПЛА из автомата Калашникова с втулкой для холостой стрельбы.
Согласно правилам стрельбы из автомата АК-74, категорически запрещена стрельба из автомата боевыми патронами с накрученной на ствол втулкой для холостой стрельбы.
У военнослужащего в магазине не могло быть боевых патронов.
В Минобороны Беларуси не уточнили, каким образом может быть «подавлен и уничтожен БПЛА» огнем из автомата холостыми патронами.