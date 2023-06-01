Президент Бразилии заявил, что теперь поддерживает Украину

Президент Бразилии заявил, что теперь поддерживает Украину3
- 1.06.2023, 22:19
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И осуждает агрессора.
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва уточнил свою позицию в отношении агрессии Кремля – он подчеркнул, что поддерживает территориальную целостность Украины и осуждает вторжение России. Об этом сообщает The Guardian.
Лула да Силва, принимая президента Финляндии Саули Ниинисте, подчеркнул, что в отношении вторжения России в Украину он всецело поддерживает территориальную целостность Украины и осуждает российскую агрессию.
Ранее Лула да Силва высказывался значительно менее определенно, в том числе прямо допускал отказ Украины от ее территориальной целостности и отказывался осуждать агрессию Кремля.
1 января 2023 года в разговоре с главой верхней палаты нелегитимного парламента РФ Валентиной Матвиенко Лула да Силва «выразил стремление Бразилии к миру и нахождению сторонами общего языка для прекращения конфликта».
7 апреля он заявил, что президент Украины Владимир Зеленский «не может хотеть всего» и предложил отдать Крымский полуостров России ради прекращения войны.
26 апреля президент Бразилии заявлял, что «нет смысла обсуждать, кто прав» в войне России против Украины.