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Президент Бразилии заявил, что теперь поддерживает Украину

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  • 1.06.2023, 22:19
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Президент Бразилии заявил, что теперь поддерживает Украину
Луис Инасиу Лула да Силва

И осуждает агрессора.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва уточнил свою позицию в отношении агрессии Кремля – он подчеркнул, что поддерживает территориальную целостность Украины и осуждает вторжение России. Об этом сообщает The Guardian.

Лула да Силва, принимая президента Финляндии Саули Ниинисте, подчеркнул, что в отношении вторжения России в Украину он всецело поддерживает территориальную целостность Украины и осуждает российскую агрессию.

Ранее Лула да Силва высказывался значительно менее определенно, в том числе прямо допускал отказ Украины от ее территориальной целостности и отказывался осуждать агрессию Кремля.

1 января 2023 года в разговоре с главой верхней палаты нелегитимного парламента РФ Валентиной Матвиенко Лула да Силва «выразил стремление Бразилии к миру и нахождению сторонами общего языка для прекращения конфликта».

7 апреля он заявил, что президент Украины Владимир Зеленский «не может хотеть всего» и предложил отдать Крымский полуостров России ради прекращения войны.

26 апреля президент Бразилии заявлял, что «нет смысла обсуждать, кто прав» в войне России против Украины.

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