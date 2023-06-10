Политолог: Мишустин хочет заставить Путина уйти в отставку 2 10.06.2023, 19:31

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Россиян готовят психологически к разным сценариям.

Российский предприниматель Юрий Ковальчук, которого считают самым близким человеком к президенту РФ, нужен, чтобы отправить Путина в отставку, а остальные документы будет подписывать премьер Михаил Мишустин. Об этом espreso.tv заявил политолог Андрей Пионтковский.

- Мишустин - самый главный. Им же нужно обосновывать свою власть юридически. Для чего нужен Ковальчук – чтобы заставить Путина подписать один документ о своей отставке. А дальше документы начнет подписывать Мишустин. И уже заготовлены сотни документов, которые должен подписывать Мишустин. Во-первых , о назначении нового руководства министерства обороны. Фигура Пригожина давно требует назначить министром обороны генерал-полковника Мизинцева и назначить начальником генерального штаба генерал-полковника Суровикина, - отметил он.

Андрей Пионтковский отметил, что Мишустин в этой группе нужен для подписи указов, но вряд ли он будет задержан в объединении заговорщиков.

- Примерный круг людей в этой партии - это Ковальчук, Мишустин, Затулин. Пригожин важен. Конечно, его потом избавятся мгновенно, но сейчас он выполняет функцию, которую никто другой не смог бы выполнять: он убеждает в том, что война проиграна, потому что предатели. И в необходимости превентивной управляемой капитуляции он убеждает, по моим подсчетам, те где-то 10-15% населения, которые бы очень расстроило прекращение войны с Украиной. Их готовят психологически к такому сценарию, - добавил политолог.

20 мая Андрей Пионтковский предположил, что операцию по смене власти и замене Путина возглавляет Юрий Ковальчук , которого считают самым близким человеком к президенту РФ.

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