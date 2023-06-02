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Три расставшихся сестры

  • Телеграм-канал «Рывок и прорыв»
  • 2.06.2023, 11:20
  • 1,204
Три расставшихся сестры

Старый мир безвозвратно ушел в прошлое.

Нормативные представления советской эпохи продолжают разрушаться не только ходом событий, но даже и символически.

Советский тезис о «дружбе русского, белорусского и украинского народов» был опровергнут поддержкой властями России Лукашенко во время массовых протестов в стране, а что касается Украины, то достаточно произнести слово «спецоперация», чтобы все стало ясно.

Но вот и символы. Российские Zапутинские телеграм-каналы сообщают, что в районе монумента «Три сестры» на границе России, Беларуси и Украины подорвана дорога «на танкоопасном направлении».

Монумент «Три сестры» был открыт в 1975 году в честь дружбы русского, белорусского и украинского народов, там несколько десятилетий проводился Международный фестиваль «Славянское единство». И вот теперь здесь взрыв.

Старый советский мир с его представлениями безвозвратно ушел в прошлое. Отношения между Россией, Беларусью, Украиной придется создавать заново. Когда закончится кошмар, устроенный Путиным и Лукашенко.

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