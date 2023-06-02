Топ-5 польских сериалов, которые стоит посмотреть 1 2.06.2023, 11:37

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Один из сериалов был вдохновлен реальными событиями.

«Наводнение тысячелетия», история модельера, вернувшегося спустя полвека в Польшу, а ещё сериалы про польский театр и криминальные детективы. MOST рассказывает про пятёрку польских сериалов на «Нетфликсе».

Królowa («Королева», 2022)

Польский сериал «Королева» — это история парижского портного, который после полувека эмиграции возвращается в Польшу. Он должен стать донором почки для своей дочери. Сериал рассказывает очень личную историю главного героя на фоне маленького городка.

Zachowaj spokój («Сохраняйте спокойствие», 2022)

Этот сериал стал адаптацией прозы Харлана Кобена. Отправной точкой для истории оказывается личная драма главной героини Анны, которая после исчезновения сына Адама пытается его отыскать. Во время поисков всплывают различные тайны, скрываемые местным сообществом.

Сериал получил положительные отзывы критиков из-за сюжета. Автор книги Харлан Кобен заявил, что «Сохраняйте спокойствие» стал лучшей экранизацией его литературы.

Wielka woda («Большая вода», 2022)

Сериал был вдохновлён реальными событиями, произошедшими во Вроцлаве, — «наводнением тысячелетия». В1997 году Вроцлав и окрестности затопило, а жители столкнулись со смертоносной стихией. Сериал позволяет окунуться в прошлое и взглянуть на то время глазами гидролога, чиновника и местных жителей. Главная героиня гидролог Ясмина Тремер возвращается спустя годы во Вроцлав, чтобы помочь работе кризисного штаба.

Некоторые персонажи, появляющиеся в сериале, были вдохновлены реальными людьми. Сериальный глава Вроцлава Томаш Кот был создан по образу Богдана Здроевского. А журналистку Еву создали по образу реальной журналистки Магды Молек.

Сериал был произведён Netflix и Telemark.

Rojst (2018 — …)

Польский криминальный сериал рассказывает про жизнь провинциального города в западной Польше. Слово «rojst» означает болотистую местность. Главное болото — это весь мир сериала, по разным причинам герои увязают в системе, которая парализует их жизнь.

Первая часть сериала погружает в 1982 году — между отменой военного положения и началом переговоров за круглым столом. Сериал начинается с того, что на окраине города происходит жестокое убийство проститутки и местного чиновника-коммуниста. Во второй части сериала основные события происходят во время «наводнения тысячелетия» — во время стихии гибнет подросток. На фоне рассказывается послевоенная история, а расследование, кроме польской милиции, проводят местные журналисты.

Сериал вышел в 2018 году на платформе Showmax, годом позже стал доступен и на Netflix.

Artyści («Артисты», 2016)

Польские сериал «Артисты» рассказывает про жизнь одного из польских театров. Отправной точкой сюжета стало самоубийство многолетнего директора варшавского театра. Его заместитель — амбициозный режиссёр Мартин Конечны — остаётся за главного в театре. Ему придётся столкнуться с реальностью крупного менеджера творческого коллектива: сможет ли он найти общий язык с актёрами, критиками и чиновниками?

Сериал впервые вышел на телеканале TVP2 в 2016 году. В основном сериал получил положительные отзывы от кинокритиков. Критики хвалили ленту за продуманных персонажей и интересный сюжет. Некоторые подчёркивали, что кастинг актёров сыграл одну из решающий ролей.

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