Россия внезапно начала укреплять границу с Беларусью

Россия внезапно начала укреплять границу с Беларусью3
- 2.06.2023, 15:32
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Опубликованы снимки со спутника.
Россияне строят линию обороны вдоль границы с Беларусью. Строительство укрепленной линии началось у погранперехода «Три сестры» на стыке границ Беларуси, Украины и России. Причем новая российская линия обороны строится в том числе вдоль границы с Беларусью, отмечает «Флагшток».
Новые укрепления появились с 30 мая по 2 июня. Линия растянулась на 250 метров, если судить по спутниковым снимкам Sentinel.
На белорусской стороне в мае 2023 года в районе этого погранперехода спилили деревья. А в лесном массиве на стороне России появились траншеи.