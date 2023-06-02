Контрнаступление ВСУ: Украина готовится нанести молниеносный удар 3 2.06.2023, 15:36

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Ряд признаков указывает на начало важных событий на фронте.

Контрнаступление Вооруженных сил Украины вот-вот начнется, и наблюдается целый ряд признаков, который на это указывает.

Так, украинцы в крайние несколько дней принялись разминировать линию фронта, передает американское издание The Washington Post, ссылаясь на собственные источники среди украинских бойцов.

Известно, что и оккупанты из РФ, и украинские защитники установили тысячи мин вдоль линии фронта.

Теперь для успешных наступательных действий их нужно убрать оттуда. Инженеры и саперы из Украины уже занимаются разминированием полей, в том числе при помощи нового оборудования, сконструированного на основе немецкого Leopard 2.

Кроме того, для разминирования могут применяться установки «УР-77 Метеорит», делающие через минные поля проходы.

Полковник Управления инженерных войск Украины Сергей Матвейчук, комментируя будущие наступательные действия, подчеркнул, что ВСУ на данный момент испытывают нехватку инженерных танков и другого оборудования.

По этой причине некоторым военным приходится заниматься разминированием вручную. И как только саперы расчищают путь, тут же устанавливаются специальные указатели, чтобы показать направление на российские позиции.

Как пишут авторы WP, кроме российские минных полей, ВСУ нужно преодолеть и другие препятствия: траншеи, канавы и реки.

Американские аналитики подчеркивают, что украинцам для успешного наступления нужно будет двигаться как можно быстрее, чтобы не позволить расположенным вдоль линии фронта российским войскам подойти ближе к району потенциальных атакующих ударов.

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