Казахстанская нефть идеально замещает российскую в Европе 3 2.06.2023, 17:40

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Помимо Германии, казахстанскую нефть активно закупает Италия, которую ранее снабжал «Лукойл».

Российская нефть, в отношении которой с конца прошлого года действует эмбарго ЕС, успешно замещается казахстанскими баррелями на европейском рынке. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал о готовности страны в разы увеличить поставки «черного золота» в Германию, сообщает «Капитал».

С начала текущего года НПЗ «Шведт» в Германии получил 90 тыс. тонн нефти. Ранее этот завод принадлежал российской «Роснефти».

В случае сохранения нынешних темпов поставки казахстанского сырья в ФРГ по итогам года могут составить больше 200 тыс. тонн, однако это не предел. Выступая на встрече лидеров ЦА - ЕС президент Казахстана заявил о готовности увеличить экспорт нефти в Германию в шесть раз.

С его слов, на сегодняшний день имеется потенциал доведения поставок до показателя 1,2 млн баррелей в год с возможностью наращивания объемов в будущем.

В первом квартале этого года доля ЕС в экспорте казахстанской нефти выросла до 71%. Это на 6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Германия не единственная страна ЕС, активно импортирующая нефть из Казахстана. Например, в Италии, которую ранее снабжала российская компания "Лукойл", доля закупок сырья из Казахстана в первом квартале 2023 года выросла до 38%, это на 10% больше, чем годом ранее.

Кроме того, доля Франции в экспорте сырья из Казахстана увеличилась с 5% до 7%, а Румынии с 4% до 7%.

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