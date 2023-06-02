FT: Глава ЦРУ тайно посетил Китай 2.06.2023, 19:09

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Уильям Бернс

Уильям Бернс провел переговоры с официальными лицами и представителями китайской разведки.

Директор ЦРУ Уильям Бернс в мае 2023 года тайно посетил Китай. Целью поездки было налаживание отношений между странами.

Об этом пишет Financial Times.

По данным издания, его поездка свидетельствует о том, что Белый дом озабочен ухудшением отношений между Пекином и Вашингтоном.

Как рассказал источник, Бернс провел в Китае переговоры с официальными лицами и представителями китайской разведки.

Кроме этого, президент США Джо Байден просил директора ЦРУ выполнять деликатные миссии как внутри страны, так и за рубежом. Так, в ноябре 2021 года Бернс ездил в Москву для того, чтобы «предупредить российских чиновников не вторгаться в Украину».

Также сообщается, что Берсн должен был убедить Нэнси Пелоси не совершать поездку на Тайвань.

Как заявил бывший высокопоставленный чиновник Белого дома в Китае Пол Хенле – одним из преимуществ отправки Бернса было то, что он пользовался уважением демократов и республиканцев, а также был хорошо известен китайским чиновникам.

«Они знают его как надежного собеседника. Они были бы рады возможности незаметно пообщаться с ним за кулисами. Они воспримут тихую, сдержанную встречу с Бернсом, как прекрасную возможность», - уточнил он.

По мнению FT, в настоящее время США хотят договориться о визите в Китай госсекретаря Энтони Блинкена. Однако Пекин пока отказывается дать ей «зеленый свет».

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