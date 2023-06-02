закрыть
2 июня 2023, пятница, 21:46
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Польше назвали сроки поставки танков Abrams из США

  • 2.06.2023, 21:16
  • 1,302
В Польше назвали сроки поставки танков Abrams из США

Варшава получит сотни танков.

Первая партия приобретенных Польшей в США американских танков Abrams прибудет на польскую территорию в конце июня. Об этом заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак на своей странице в Twitter в пятницу, 2 июня.

«Начинается транспортировка первой партии танков Abrams. Вскоре в Польшу отправят 14 танков M1A1 Abrams и три ремонтно-эвакуационных машины M88A2 Hercules. Они прибудут в нашу страну в конце этого месяца», - рассказал чиновник.

Отметим, что Польша в 2022 году подписала соглашение с США о поставках 250 модернизированных танков M1A2 Abrams в 2025-2026 годах.

Варшава впоследствии сообщила, что достигнута договоренность с Вашингтоном о поставках еще 116 танков M1A1, бывших в эксплуатации. Польские экипажи уже проходили обучение на подобных американских боевых машинах на территории страны в 2022 году.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Кафка, ты неудачник
Кафка, ты неудачник Ирина Халип
Белорусский плацдарм Путина
Белорусский плацдарм Путина Юрий Фельштинский
Положить диктатора на лопатки
Положить диктатора на лопатки Артем Черников
Срочно требуется механик гильотины
Срочно требуется механик гильотины Владимир Халип