В Польше назвали сроки поставки танков Abrams из США 2.06.2023, 21:16

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Варшава получит сотни танков.

Первая партия приобретенных Польшей в США американских танков Abrams прибудет на польскую территорию в конце июня. Об этом заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак на своей странице в Twitter в пятницу, 2 июня.

«Начинается транспортировка первой партии танков Abrams. Вскоре в Польшу отправят 14 танков M1A1 Abrams и три ремонтно-эвакуационных машины M88A2 Hercules. Они прибудут в нашу страну в конце этого месяца», - рассказал чиновник.

Отметим, что Польша в 2022 году подписала соглашение с США о поставках 250 модернизированных танков M1A2 Abrams в 2025-2026 годах.

Варшава впоследствии сообщила, что достигнута договоренность с Вашингтоном о поставках еще 116 танков M1A1, бывших в эксплуатации. Польские экипажи уже проходили обучение на подобных американских боевых машинах на территории страны в 2022 году.

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