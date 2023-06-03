закрыть
3 июня 2023, суббота, 13:26
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Генерал Сырский прибыл на передовую возле Бахмута

  • 3.06.2023, 11:54
  • 2,144
Генерал Сырский прибыл на передовую возле Бахмута

Для планирования дальнейших действий ВСУ.

Командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский приехал на позиции украинских войск на Бахмутском направлении. Совместно с командирами частей и подразделений они спланировали дальнейшие действия.

Об этом генерал-полковник написал в своих соцсетях, передает nv.ua.

«Бахмутское направление. Продолжаю работу с нашими воинами на передовой. Для меня важно лично видеть наших бойцов на фронте. Слышать их проблемы и предложения из первых уст. Совместно с командирами частей и подразделений спланировали дальнейшие действия. Основной акцент, как всегда, на людях», — написал Сырский после визита.

Он также наградил военных, которые защищают Украину на этом направлении.

Сырский отметил, что враг продолжает нести значительные потери на Бахмутском направлении.

«Силы обороны продолжают борьбу. Победим», — подчеркнул командующий Сухопутными войсками.

Что сейчас происходит на Бахмутском направлении

20 мая главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин заявил о полном захвате его боевиками Бахмута. В ВСУ и Минобороны Украины заявили, что бои в городе продолжаются. 31 мая в Минобороны сообщали, что оккупанты контролируют большую часть Бахмута, но ВСУ заняли господствующие высоты.

При этом в ВСУ отмечали, что Бахмут выполнил свою главную задачу — максимально обескровить врага. За все время попыток захвата города потери россиян составляют около 20 тысяч убитыми.

Пригожин также приказал наемникам ЧВК Вагнер покинуть Бахмут до 1 июня, они должны передать свои позиции военным из армии РФ. По словам спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого, в Бахмут вместо «вагнеровцев» заходят российские десантники и мотострелковые подразделения.

Командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский заявил, что вражеская сторона изменила формат своей операции на Бахмутском направлении, что привело к временному затишью.

В то же время ВСУ продвигаются на флангах Бахмута, операция там продолжается. 27 мая спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил, что в районе Бахмута Силы обороны Украины смогли продвинуться еще на 350−450 метров на некоторых позициях.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Кафка, ты неудачник
Кафка, ты неудачник Ирина Халип
Белорусский плацдарм Путина
Белорусский плацдарм Путина Юрий Фельштинский
Положить диктатора на лопатки
Положить диктатора на лопатки Артем Черников
Срочно требуется механик гильотины
Срочно требуется механик гильотины Владимир Халип