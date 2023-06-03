Генерал Сырский прибыл на передовую возле Бахмута 3.06.2023, 11:54

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Для планирования дальнейших действий ВСУ.

Командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский приехал на позиции украинских войск на Бахмутском направлении. Совместно с командирами частей и подразделений они спланировали дальнейшие действия.

Об этом генерал-полковник написал в своих соцсетях, передает nv.ua.

«Бахмутское направление. Продолжаю работу с нашими воинами на передовой. Для меня важно лично видеть наших бойцов на фронте. Слышать их проблемы и предложения из первых уст. Совместно с командирами частей и подразделений спланировали дальнейшие действия. Основной акцент, как всегда, на людях», — написал Сырский после визита.

Он также наградил военных, которые защищают Украину на этом направлении.

Сырский отметил, что враг продолжает нести значительные потери на Бахмутском направлении.

«Силы обороны продолжают борьбу. Победим», — подчеркнул командующий Сухопутными войсками.

Что сейчас происходит на Бахмутском направлении

20 мая главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин заявил о полном захвате его боевиками Бахмута. В ВСУ и Минобороны Украины заявили, что бои в городе продолжаются. 31 мая в Минобороны сообщали, что оккупанты контролируют большую часть Бахмута, но ВСУ заняли господствующие высоты.

При этом в ВСУ отмечали, что Бахмут выполнил свою главную задачу — максимально обескровить врага. За все время попыток захвата города потери россиян составляют около 20 тысяч убитыми.

Пригожин также приказал наемникам ЧВК Вагнер покинуть Бахмут до 1 июня, они должны передать свои позиции военным из армии РФ. По словам спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого, в Бахмут вместо «вагнеровцев» заходят российские десантники и мотострелковые подразделения.

Командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский заявил, что вражеская сторона изменила формат своей операции на Бахмутском направлении, что привело к временному затишью.

В то же время ВСУ продвигаются на флангах Бахмута, операция там продолжается. 27 мая спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил, что в районе Бахмута Силы обороны Украины смогли продвинуться еще на 350−450 метров на некоторых позициях.

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