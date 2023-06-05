Яркий дизайн и гибридная установка: представлен самый компактный кроссовер Lexus 1 5.06.2023, 12:29

Новый автомобиль обеспечивает лучшую в своем классе экономию топлива.

Lexus представили новый компактный кроссовер LBX. Модель была разработана специально для европейского рынка и разделяет платформу TNGA-B с Toyota Yaris Cross. Об этом рассказали на сайте Autocar.

Кроссовер отличается стильным дизайном с аккуратной решеткой радиатора и небольшими фарами. В бампер интегрированы противотуманные фары.

Задние фонари соединены в один блок. Светодиодная полоса повторяет логотип Lexus с обеих сторон.

Габариты Lexus LBX:

длина — 4190 мм;

ширина — 1825 мм;

высота — 1545 мм;

колесная база — 2580 мм.

Платформа TNGA-B была модернизирована специально для Lexus LBX. Инженеры сделали все, чтобы модель была заметно плавнее и тише чем Toyota Yaris Cross.

В Lexus заявили, что новый кроссовер обеспечивает лучшую в своем классе экономию топлива, а также самые низкие выбросы CO2. Модель получила и новую систему, которая автоматически регулирует баланс тормозов во время торможения.

Интерьер ориентирован на водителя и предлагает более высокий уровень комфорта, чем Toyota Yaris Cross. Внутри установлен 9,8-дюймовый информационно-развлекательный сенсорный дисплей с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

Lexus LBX оснащен гибридной силовой установкой с 1,5-литровым бензиновым двигателем и электромотором мощностью 134 л.с. и 184 Нм крутящего момента. Электромотор питает биполярная никель-металлгидридная батарея, которая предлагает большую пропускную способность в сравнении с традиционными литий-ионными элементами.

Ожидается, что Lexus LBX будет конкурировать с Audi Q3 и Volvo XC40. Начальная цена кроссовера составит около 35 тысяч долларов.

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